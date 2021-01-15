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تكنولوجيا

فيفو تربح 30 مليون دولار في 24 ساعة فقط من مبيعات هذا الهاتف.. تعرف عليه

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:06 م
هاتف iQOO 7
هاتف iQOO 7
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شيماء عبد المنعم
طرحت العلامة التجارية التابعة لشركة فيفو هاتف iQOO 7، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفي أول بيع لها اليوم كشفت الشركة الصينية أنها باعت وحدات تزيد قيمتها عن 200 مليون يوان صيني (حوالي 30.9 مليون دولار).

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف iQOO 7، في خيارين للذاكرة هي 8 + 128 جيجابايت بسعر 585 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9,164 جنيها مصريا)، والنسخة الثانية بسعة 12 + 256 جيجابايت بسعر 650 دولار أمريكي (أي ما يعادل 10182 جنيها مصريا).  

ولم تكشف فيفو عدد الوحدات التي باعتها اليوم، ولكن بافتراض أن معظم الأشخاص اشتروا الطراز الأساسي من هاتف iQOO 7، فمن المتوقع أن يكون عدد الوحدات المباعة 50 ألف وحدة.

ويأتي هاتف iQOO 7، بشاشة قياس 6.62 بوصة، من نوع AMOLED ،  بجودة +FHD ، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى تقنية +HDR10 ، مع مكبرات صوت استريو مزدوجة مع صوت Hi-Res . 

iQOO 7 units worth CNY 200 million sold in first sale, update brings 1000Hz touch sampling rate

وجاء هاتف  iQOO 7، بثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، مع مستشعر بزاوية واسعة دقة 13 ميجابيكسل، مع مجال رؤية 120 درجة، مع مستشعر آخر من نوع telephoto بدقة 13 ميجابيكسل، مع تقنية HDR ، وكاميرا أمامية 16 ميجابيكسل. 

ويعمل هاتف iQOO 7 بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذى يعد أفضل معالج حتى الآن يتم استخدامه مع الهواتف الرائدة، مع نسختى للمساحة الداخلية 128 و 256 جيجا بايت، مع نسختى للذاكرة العشوائية 8 و 12 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل أندرويد 11. 

ويحتوى هاتف iQOO 7 على بطارية بسعة 4000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط ، وشاحن سريع بقوة 120 واط ، تستطيع شحن الهاتف فى 15 دقيقة فقط 

ويبلغ سعر هاتف iQOO 7 حوالى 586 دولار أمريكى لأصغر نسخة  أى ما يعادل حوالى 9170 آلاف جنيه مصرى، وسعر 648 دولارا أمريكيا لأكبر نسخة أى ما يعادل حوالى10 آلاف و140 جنيها مصريا.
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