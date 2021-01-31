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تكنولوجيا

على رأسها Galaxy M02s.. أرخص هواتف ذكية في 2021

الأحد 31/يناير/2021 - 09:00 ص
أرخص هواتف ذكية فى
أرخص هواتف ذكية فى 2021
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ندى على
مع ارتفاع إيرادات الهواتف الذكية منذ الأسابيع الأولى فى العام الحالى 2021، بعدما كانت قد تعرضت لركود كبير فى العام الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا الذى أثر بشكل كبير على إنتاج الهواتف، إلا أن العام الحالى يبدو مختلفا للغاية. 

وبحسب موقع Android Police فإن الهواتف الذكية التى تم إطلاقها فى بداية العام هى الأكثر والأفضل فى الإمكانات وبأسعار أرخص عن العام الماضى، وفيما يلى أرخص هواتف ذكية تم إصدارها فى 2021  
 

1- هاتف Galaxy M02s من سامسونج 

ويبلغ سعر الهاتف حوالى 122 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 1915 جنيها مصريا . 

ويأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع LCD ، وكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابيكسل، وثلاثة كاميرات على ظهر الهاتف الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل، وبطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C ، ومعالج من نوع Snapdragon 450، ثماني النواة. 

2- هاتف Realme C20 من شركة ريلمى 

ويتوفر للبيع بخيارين لونيين هما الأسود والأزرق مقابل سعر 105 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 1651 جنيها مصريا . 

وصدر بشاشة عالية الدقة بقياس 6.5 بوصة من نوع LCD ولكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 5 ميجابيكسل، و4 كاميرات خلفية الاساسية  بدقة 8 ميجابيكسل، وبطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، و معالج من نوع Helio G35 . 

3- هاتف Oppo A55 من شركة أوبو 

ويبلغ سعر هاتف Oppo A55 حوالى 245 دولار أمريكى أى ما يعادل 3855 جنيه مصرى . 

يأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ، مع معدل تحديث الشاشة 60 هرتز فى الثانية، وكاميرا السيلفى فتأتى بدقة  8 ميجا بيكسل، مع 3 كاميرات خلفية، الرئيسية دقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f / 2.2، وبطارية سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، مع شحن بقوة 10 واط مع منفذ شحن من نوع  USB-C ، ومعالج من نوع Snapdragon Dimensity 700. 

4- هاتف Realme 7i من شركة ريلمى 

يتوفر هاتف Realme 7، في لونين هم الأزرق والفضي ويبلغ  سعر 159 يورو أي ما يعادل 3031 جنيها مصريا .
 
ويأتي بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وكاميرا ألأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، بطارية كبيرة بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، ومعالج من نوع Helio G85. 


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