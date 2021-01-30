بدقة 200 ميجا بيكسل.. ZTE تستعد لإطلاق هاتف Axon 30 Pro بكاميرات خارقة

كشفت تسريبات أن شركة ZTE الصينية، تستعد لإطلاق هاتف Axon 30 Pro بكاميرا ذات دقة فائقة الجودة تصل إلى دقة 200 ميجا بيكسل، بمستشعر من شركة سامسونج الكورية الجنوبية.





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Axon 30 Pro سيحصل على 4 كاميرات خلفية فائقة الدقة الرئيسية دقة 200 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرا أخرى بدقة 108 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى دقة 50 ميجا بيكسل، مع تقنية تسجيل الفيديو بدقة 4K HDR .





ومن المتوقع أن هاتف Axon 30 Pro القادم لن يأتى فقط بكاميرا سيلفى تحت الشاشة كما جاء هاتف Axon 20 5G ، وإنما سيأتى بكاميرا سيلفى مزدوجة أى عبارة عن كاميرتين أماميتين بدون وجود نوتش أو ثقوب أعلى الشاشة.





وسيكون هاتف Axon 30 Pro القادم أيضا أول هاتف فى العالم يصدر بكاميرا أمامية مزدوجة تحت الشاشة، وبذلك سينافس هواتف سامسونج وأوبو وشاومى التى تعمل على إصدار هواتف بهذه التقنية الجديدة، كما سيعمل الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 888 وهو أفضل معالج لهواتف الأندرويد حتى الآن.



