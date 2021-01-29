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تكنولوجيا

خبر سار من وان بلس مع إصدار هواتف OnePlus 9 .. تفاصيل

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:00 ص
خبر سار من وان بلس
خبر سار من وان بلس مع إصدار هواتف OnePlus 9
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية ستصدر مفاجآت لمستخدميها مع إطلاق سلسلة هواتفها OnePlus 9 التى ستكون عبارة عن هاتفى OnePlus 9  و OnePlus 9 Pro ، والتى من المقرر أن تصدر فى شهر مايو القادم. 

وبحسب موقع Gizmochina فإن وان بلس ستصدر هاتف ثالث وسعر رخيص، وهو هاتف OnePlus 9 Lite حيث سيأتى بشاشة قياس 6.65 بوصة من نوع Fluid AMOLED ، بدقة 3120×1440 بيكسل ، ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز ، مع ميزة +HDR10 ، ومستشعر للبصمة.


ستكون كاميرات هاتف OnePlus 9 Lite عبارة عن 3 كاميرات خلفية، الأساسية ستكون بدقة 48 ميجابيكسل، مع كاميرا بزاوية واسعة دقة 16 ميجا بيكسل، و ستأتى الكاميرا الثالثة بمتشع للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى 32 ميجا بيكسل. 

يعمل هاتف OnePlus 9 Lite بمعالج من نوع Snapdragon 865 بثمانية أنوية، من شركة كوالكوم الأمريكية، مع نظام تشغيل أندرويد 10 ، ونسختى للمساحة الداخلية من 128 و 256 جيجا بايت، مع ذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت رام. 

يحتوى هاتف OnePlus 9 Lite على بطارية سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C ، وسيبلغ سعره حوالى  200 دولار أمريكي أى ما يعادل 3141 جنيه مصرى.

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