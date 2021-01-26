بـ2 كاميرا سيلفى وبطارية كبيرة.. موتورولا تصدر رسميا Motorola Edge S

أعلنت شركة Motorola موتورولا الأمريكية، رسميا، عن هاتف Motorola Edge S من الفئة المتوسطة، والذى يأتى مع عدد من المواصفات الجيدة منها البطارية ذات السعة الكبيرة وكاميرات ذات دقة جيدة وسعر متوسط.





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Motorola Edge S يأتى بشاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة، من نوع IPS LCD ، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية وبدقة 2520 × 1080 بيكسل ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، مع تقنية HDR10 .









ويأتى هاتف Motorola Edge S ب 3 كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة f / 1.7 ، مع كاميرا فائقة السرعة بدقة 16 ميجا بيكسل مع ضبط تلقائي للصورة، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، و2 كاميرا سيلفى بدقة 8 و16 ميجا بيكسل، ودعم التقاط فيديو بدقة 6K .





ويعمل هاتف Motorola Edge S بمعالج من نوع Snapdragon Snapdragon 870 ، ثماني النوى مع نواة Cortex-A78 مع نسختى للمساحة الداخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت، ونسختى لذاكرة الوصول العشوائى 6 و 8 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، ونظام تشغيل أندرويد 11.





ويحتوى هاتف Motorola Edge S على بطارية سعة 5000 مللي أمبير فى الساعة مع دعم الشحن بقوة 20 واط مع شاحن بقوة 20 واط أيضا مرفق في العلبة، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.





ويبلغ سعر هاتف Motorola Edge S حوالى 250 يورو أى ما يعادل 4782 جنيه مصرى لنسخة 6/128 ، و 350 يورو أى ما يعادل 6695 جنيه مصرى، لنسخة 8/256 جيجا بايت .















