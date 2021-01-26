بإمكانيات خارقة .. شاهد صور جديدة لهاتف MI 11 PRO من شاومى

كشفت تسريبات صور جديدة تظهرشكل كاميرات هاتف MI 11 PRO الذى ستطلقه شركة شاومى الصينية فى شهر فبراير المقبل،





وذلك بعد إطلاق هاتف MI 11 فى 28 ديسمبر الماضى، ولكن هذه المرة بعدما أصدرت الحكومة الأمريكية قرار بوضع الشركة على القائمة السوداء التجارية الأمر الذى سيعصف بإمكانات الهاتف العملاق.





وبحسب موقع Gizmochina الصينى فإن الصور تظهر تصميم مختلف تماما عن تصميم الكاميرا التى صدر فى هاتف MI 11 الذى تم إصداره منذ أيام، حيث جاءت الكاميرا بشكل دائرى، أما فى الهاتف القادم سيكون شكل الكاميرا مستطيلا، بالإضافة إلى فلاش LED ثنائي اللون.

وفقا للموقع فإنه حتى الآن سيأتى هاتف MI 11 PRO بشاشة قياس 6.81 بوصة بدقة 2K ، وحواف منحنية من جميع الجوانب الأربعة ، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.













وستأتى الكاميرا الأساسية لهاتف MI 11 PRO بدقة 200 ميجا بيكسل، وبذلك يكون أول هاتف ذكى فى عام 2021 يصدر بمثل هذه الدقة فى الكاميرا ، مع 3 كاميرات أخرى بمستشعرات عالي الدقة، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 50 ميجا بيكسل.

وسيعمل هاتف Mi 11 Pro بمعالج من نوع معالج Snapdragon 888 وهى أول معالجات من نوعها فى هواتف شاومى، حيث تتمتع بقدرة عالية وكفاءة أكبر من المعالجات الأقدم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، حيث سيقدم كفاءة فى استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.

وسيحتوى هاتف Mi 11 Pro على بطارية حوالي 5000 مللى أمبير في الساعة، الى جانب دعم الشحن السريع 120 واط، ومن المتوقع ان تصدر شاومى الهاتف فى شهر فبراير القادم.



