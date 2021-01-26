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تكنولوجيا

بإمكانيات خارقة .. شاهد صور جديدة لهاتف MI 11 PRO من شاومى

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:31 ص
تسريبات تكشف صور
تسريبات تكشف صور جديدة هاتف شاومي القادم MI 11 PRO MI 11 PR
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ندى على
كشفت تسريبات صور جديدة  تظهرشكل كاميرات هاتف MI 11 PRO الذى ستطلقه شركة شاومى الصينية فى شهر فبراير المقبل،

 وذلك بعد إطلاق هاتف MI 11 فى 28 ديسمبر الماضى، ولكن هذه المرة بعدما أصدرت الحكومة الأمريكية قرار بوضع الشركة على القائمة السوداء التجارية الأمر الذى سيعصف بإمكانات الهاتف العملاق.  

وبحسب موقع Gizmochina الصينى فإن الصور تظهر تصميم مختلف تماما عن تصميم  الكاميرا التى صدر فى هاتف MI 11 الذى تم إصداره منذ أيام، حيث جاءت الكاميرا بشكل دائرى، أما فى الهاتف القادم سيكون شكل الكاميرا مستطيلا، بالإضافة إلى فلاش LED ثنائي اللون. 
وفقا للموقع فإنه حتى الآن سيأتى هاتف MI 11 PRO بشاشة قياس  6.81 بوصة بدقة 2K ، وحواف منحنية من جميع الجوانب الأربعة ، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 


The first potential live photo of the Xiaomi Mi 11 Pro has appeared - Winnaijablog

وستأتى الكاميرا الأساسية لهاتف MI 11 PRO بدقة 200 ميجا بيكسل، وبذلك يكون أول هاتف ذكى فى عام 2021 يصدر بمثل هذه الدقة فى الكاميرا ، مع 3 كاميرات أخرى بمستشعرات عالي الدقة، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 50 ميجا بيكسل.  
Новый флагман Xiaomi Mi 11 Pro удивит характеристиками камеры — Ferra.ru
وسيعمل هاتف Mi 11 Pro  بمعالج من نوع معالج Snapdragon 888 وهى أول معالجات من نوعها فى هواتف شاومى، حيث تتمتع بقدرة عالية وكفاءة أكبر من المعالجات الأقدم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، حيث سيقدم كفاءة فى استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.
Đây mới là thiết kế chính thức của Xiaomi Mi 11 Pro | Sforum
وسيحتوى هاتف Mi 11 Pro على بطارية حوالي 5000 مللى أمبير في الساعة، الى جانب دعم الشحن السريع 120 واط، ومن المتوقع ان تصدر شاومى الهاتف فى شهر فبراير القادم.

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