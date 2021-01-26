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تكنولوجيا

سوني تنافس iPhone 12 mini بإحياء سلسلة Xperia Compact

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:01 ص
سونى تنافس iPhone
سونى تنافس iPhone 12 mini بإحياء سلسلة Xperia Compact
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة سوني اليابانية تستعد لإعادة إنتاج سلسلة هواتفها Xperia Compact بشاشة صغيرة قياس حوالى 5.5 بوصة، وأبعاد تشبه أبعاد هاتف iPhone 12 mini الذى أصدرته آبل ضمن هواتف آيفون 12 . 

وبحسب موقع The Verge فإن سونى قررت إحياء هواتفها القديمة Xperia Compact ولكن هذه المرة بشاشات صغيرة ، وستقوم بالاستغناء عن حجم الشاشات الكبيرة التى كانت تصدر بها هذه الهواتف.


ومن المقرر أن يكون الهاتف الجديد أكبر قليلا من هاتف iPhone 12 mini ، حيث ستكون أبعاده x 68.9 x 8.9 140 مم ، وستتبنى الشركة سعرا متوسطا تستطيع به جذب فئة كبيرة وأن بطارية الهاتف من المتوقع أن تكون بسعة 4000 مللى أمبير فى الساعة. 

وسيأتى هاتف Xperia Compact الجديدة بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية ستأتى بدقة 13 ميجابكسل في الخلف، وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم. 

ويعتبر هاتف iPhone 12 mini  أصغر هاتف فى سلسلة هواتف ايفون 12 ، بشاشة قياس5.4 بوصة حيث إن شاشته تعتبر أصغر شاشة فى هواتف آيفون الحديث بعد هاتف  iPhone SE الذى صدر بشاشة 4.7 بوصة ، كما يأتى حجم هاتف iPhone 12 mini بحجم أصغر من هاتف iPhone SE .

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