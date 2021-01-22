ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تسريب تصميم ومواصفات Xperia 10 III الجديد من سوني.. صور

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:03 ص
هاتف Xperia 10 III
هاتف Xperia 10 III
Advertisements
شيماء عبد المنعم
كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم هاتف سوني Sony القادم والذي سينطلق تحت اسم Xperia 10 III، والذي يأتي خليفة لسابقه Xperia 10 II الذي أطلقته الشركة العام الماضي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيأتي هاتف Xperia 10 III بشاشة بقياس 6 بوصة، بإطارات ضخمة، وبأبعاد 154,4 × 68,4 × 8,3 مللميتر وهي قياسات تحاكي الإصدار السابق، ولكن تجعله مضغوط تماما بالإضافة إلى كونه أقصر وأضيق من هاتف Xperia 10 II.


ومن المتوقع أن يحتوي هاتف Xperia 10 III على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وسيحتوي الهاتف الجديد على مكبرات صوت أمامية مزدوجة على غرار الإصدار السابق.


ويمتاز هاتف Xperia 10 III من سونى، بمنفذ سماعة الرأس بقياس 3,5 مللميتر، إلى جانب فارئ بصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل على جانب الهاتف.

وذكرت التسريبات أن هاتف Xperia 10 III، سيعمل بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع  Snapdragon 690 5G، يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

ولم يتم الكشف عن أي معلومات أخرى عن مواصفات Xperia 10 III ولكن من المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف رسميا خلال الأسابيع المقبلة.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السود أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. دراسة تكشف السر

بسبب بكائها المستمر.. أب يلحق إصابات مميتة برضيعته ذات الـ5 أشهر

دراسة: نوع من الخلايا تحمي متعافي كورونا من الإصابة مرة أخرى