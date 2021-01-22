تسريب تصميم ومواصفات Xperia 10 III الجديد من سوني.. صور

كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم هاتف سوني Sony القادم والذي سينطلق تحت اسم Xperia 10 III، والذي يأتي خليفة لسابقه Xperia 10 II الذي أطلقته الشركة العام الماضي.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيأتي هاتف Xperia 10 III بشاشة بقياس 6 بوصة، بإطارات ضخمة، وبأبعاد 154,4 × 68,4 × 8,3 مللميتر وهي قياسات تحاكي الإصدار السابق، ولكن تجعله مضغوط تماما بالإضافة إلى كونه أقصر وأضيق من هاتف Xperia 10 II.









ومن المتوقع أن يحتوي هاتف Xperia 10 III على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وسيحتوي الهاتف الجديد على مكبرات صوت أمامية مزدوجة على غرار الإصدار السابق.









ويمتاز هاتف Xperia 10 III من سونى، بمنفذ سماعة الرأس بقياس 3,5 مللميتر، إلى جانب فارئ بصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل على جانب الهاتف.





وذكرت التسريبات أن هاتف Xperia 10 III، سيعمل بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 690 5G، يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.





ولم يتم الكشف عن أي معلومات أخرى عن مواصفات Xperia 10 III ولكن من المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف رسميا خلال الأسابيع المقبلة.



