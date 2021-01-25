ببطارية 5000 مللي أمبير وسعر رخيص.. أوبو تعلن رسميا عن هاتف Oppo A55

أعلنت شركة أوبو الصينية، رسميا، عن هاتف Oppo A55 الذى يأتى بعدد من الإمكانات الجيدة منها البطارية الكبيرة، كما يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وياتى إطلاقه بعد أيام فقط من إطلاق هاتفها المميز RENO 5 PRO 5G .





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Oppo A55 يأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ، مع معدل تحديث الشاشة 60 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى على شكل قطرة ماء .





ويأتى هاتف Oppo A55 ب 3 كاميرات خلفية، الرئيسية دقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f / 2.2، والثانية بدقة 2 ميجا بيكسل ماكرو للتكبير، مع كاميرا ثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل أيضا بمستشعر للعمق، وفتحة عدسة f / 2.4 ، أما الكاميرا السيلفى فتأتى بدقة 8 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسة f / 2.0 ، ومقاطع فيديو تصل إلى 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية ، بينما مقاطع الفيديو البطيئة بدقة 720 بكسل.





ويعمل هاتف Oppo A55 بمعالج من نوع Snapdragon Dimensity 700، مع أنوية Cortex-A76 بتردد 2.2 جيجاهرتز، مع مساحة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجا بايت رام ، مع بطاقة microSD للتوسعة.





ويحتوى هاتف Oppo A55 على بطارية سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، مع شحن بقوة 10 واط مع منفذ شحن من نوع USB-C، ونظام تشغيل أندرويد 11.





ويبلغ سعر هاتف Oppo A55 حوالى 245 دولار أمريكى أى ما يعادل 3855 جنيه مصرى .











