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تكنولوجيا

ببطارية 5000 مللي أمبير وسعر رخيص.. أوبو تعلن رسميا عن هاتف Oppo A55

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:01 م
أوبو تعلن رسميا عن
أوبو تعلن رسميا عن هاتف Oppo A55
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ندى على
أعلنت شركة أوبو الصينية، رسميا، عن هاتف Oppo A55 الذى يأتى بعدد من الإمكانات الجيدة منها البطارية الكبيرة، كما يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وياتى إطلاقه بعد أيام فقط من إطلاق هاتفها المميز  RENO 5 PRO 5G . 

 وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Oppo A55 يأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ، مع معدل تحديث الشاشة 60 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى على شكل قطرة ماء . 

OPPO A55 5G ufficiale: Dimensity 700 e 5.000 mAh di batteria, ma non solo - GizChina.it
ويأتى هاتف Oppo A55 ب 3 كاميرات خلفية، الرئيسية دقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f / 2.2، والثانية بدقة 2 ميجا بيكسل ماكرو للتكبير، مع كاميرا ثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل أيضا بمستشعر للعمق، وفتحة عدسة f / 2.4 ، أما الكاميرا السيلفى فتأتى بدقة  8 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسة f / 2.0 ، ومقاطع فيديو تصل إلى 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية ، بينما مقاطع الفيديو البطيئة بدقة 720 بكسل. 

ويعمل هاتف Oppo A55 بمعالج من نوع Snapdragon Dimensity 700، مع أنوية Cortex-A76 بتردد 2.2 جيجاهرتز، مع مساحة تخزين داخلية سعة  128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجا بايت رام ، مع بطاقة microSD للتوسعة.  

ويحتوى هاتف Oppo A55 على بطارية سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، مع شحن بقوة 10 واط مع منفذ شحن من نوع  USB-C، ونظام تشغيل أندرويد 11.  

ويبلغ سعر هاتف Oppo A55 حوالى 245 دولار أمريكى أى ما يعادل 3855 جنيه مصرى . 



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