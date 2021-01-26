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تكنولوجيا

شاومى تصدم مستخدميها..هواتف Redmi Note 10 بدون شواحن

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:49 م
هواتف Redmi Note
هواتف Redmi Note 10 ستأتى بدون شواحن
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ندى على
كشفت تسريبات أن هواتف Redmi Note 10 التى ستصدرها شركة شاومى الصينية، تحت علامتها الفرعية Redmi ريدمى، ستصدر بدون شواحن على غرار هاتفMI 11  الذى أصدرته شاومى منذ أسابيع بدون شاحن، حيث كان الهاتف الأول الذى تصدره الشركة بدون شاحن على خطى هواتف آيفون 12 من أبل . 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف Redmi Note 10  ستأتى بشاشة بقياس 6.53 بوصة، وبجودة عرض+ FHD من نوع IPS LCD، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 


وستضم الهواتف إعداد كاميرا خلفية رباعية بمستشعر رئيسي Samsung S5KGW2، بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة، ومستشعر ماكرو وآخر لتصوير العمق. 

وستعمل هاتف Redmi Note 10 ، بواسطة معالج ثماني النوأة من نوع Snapdragon 732G، وسيحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5050 مللى أمبير في الساعة، ع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. 

وستأتي سلسلة Redmi Note 10 بسعر مرتفع عن سابقتها، وذلك لسببين أولهما أن تشكيلة Redmi Note 9 لم تحقق توقعات الشركة من حيث إيرادات وأرباح مبيعاتها، وثانيا لمنافسة أحدث أجهزة العلامة التجارية ريلمي.   
 

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