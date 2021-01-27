هواتف OnePlus 9 ستأتى بكاميرات مخيبة للآمال

كشفت تسريبات أن مجموعة هواتف OnePlus 9 الذى ستطلقها شركة وان بلس الصينية خلال الأسابيع القادمة، ستأتى بكاميرات مخيبة للآمال، حيث لن تصدر الهواتف بعدسات للتكبير.





وبحسب موقع 9to5Google التقنى فإن هواتف OnePlus 9 ستفتقر لعدسات periscope zoom فى الكاميرا، وبالتالى لن تستطيع منافسة كاميرات هواتف Galaxy S21 التى جاءت بعدسة تليفوتوجرافية مع space zoom بقدرة 30X .









وتعتبرعدسات الزووم أو التكبيرالتى جاءت بها هواتف Galaxy S21 ، أو الموجودة فى هواتف هواوى، هى عدسات ذات دقة عالية فى التصوير تستطيع تجميع كل تفاصيل الصورة والتقاط أكبر كمية ممكنة من الضوء.





وستحتوى هواتف 4 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f / 1.9، وكاميرا سينمائية بدقة 20 ميجابيكسل، وكاميرا بدقة 16 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 و كاميرا تليفوتوجرافي بدقة 12ميجابيكسل مع مستشعر OIS و ضبط تلقائي للصورة وفتحة f / 3.4، أما الكاميرا الرابعة فستكون بدقة 12ميجابيكسل أيضا مع فلاش LED.





أما شاشة هواتف OnePlus 9 فستكون بقياس 6.7 بوصة، بجودة+Full HD، ونقاء x 2400 1080 بيكسل، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومن المتوقع أن تصدر الهواتف على تقنية الكاميرا الأمامية تحت الشاشة.





وسيحتوى هاتف OnePlus 9 Pro سيحتوى على بطارية بسعة 5000 مللى أمبير، وستدعم الشحن اللاسلكي بقوة 40 وات بالإضافة إلى الشحن السلكي قدرة 65 وات، ما سيساعد الهواتف على شحن البطارية كاملة فى أقل من 30 دقيقة، مع منفذ شحن من نوع USB-C.



