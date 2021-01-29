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تكنولوجيا

شاومي تستعد لإطلاق هاتف MI 11 PRO بقوة شحن 200 واط

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:21 م
شاومي تستعد لإطلاق
شاومي تستعد لإطلاق هاتف MI 11 PRO بقوة شحن 200 واط
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ندى على
كشفت تسريبات أن هاتف MI 11 PRO القادم من شركة شاومى الصينية، والمقرر إطلاقه فى شهر فبراير المقبل، سيحصل على ميزة الشحن السريع بقوة 200 واط. 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف MI 11 PRO سيكون أول هاتف ذكى فى 2021 يحصل على اجمالى شحن سريع بقوة 200 واط، حيث يجمع الهاتف ما بين الشحن السلكي واللاسلكي والشحن اللاسلكي القابل للعكس. 


ويتميز الهاتف بميزة الشحن السلكى بقوة 120 واط بالإضافة إلى الشحن اللاسلكى بقوة 55 واط، وشحن لاسلكي عكسي 25 واط، مع بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة. 

وستأتى الكاميرا الأساسية لهاتف MI 11 PRO بدقة 108  ميجا بيكسل، وبذلك يكون أول هاتف ذكى فى عام 2021 يصدر بمثل هذه الدقة فى الكاميرا ، مع 3 كاميرات أخرى بمستشعرات عالي الدقة، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 50 ميجا بيكسل.  

وسيعمل هاتف Mi 11 Pro  بمعالج من نوع معالج Snapdragon 888 وهى أول معالجات من نوعها فى هواتف شاومى، حيث تتمتع بقدرة عالية وكفاءة أكبر من المعالجات الأقدم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، حيث سيقدم كفاءة فى استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ. س

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