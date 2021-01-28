بأقوى نظام تصوير في تاريخها.. شاومي تستعد لإطلاق هاتفها الخارق Mi 11 Pro قريبا

أطلقت شركة شاومي هاتفها الأحدث Xiaomi Mi 11، بشكل منفردا بداية الشهر الجاري، ولكن أشارت بعض التسريبات إلى وجود هاتف آخر أقوى في سلسلة Mi 11 الرائدة سيتم إطلاقه قريبا، حيث من المتوقع أن إصدار Xiaomi 11 Pro الخارق في النصف الأول من العام الحالي.





شاومي المرتقب Xiaomi 11 Pro، الذي سيقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، سيأتي بإعداد كاميرا خلفية رباعية مع فلاش. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أشار ملصق تم نشره على موقع ويبو الصيني، إلى أن هاتفالمرتقب Xiaomi 11 Pro، الذي سيقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، سيأتي بإعداد كاميرا خلفية رباعية مع فلاش.









ويشير الملصق إلى عدسة المنظار بهاتف Mi 11 Pro، والتي تم تمييزها بعلامة 120x بالأسفل، التي تؤكد دعمه للتقريب الرقمي إلى الحد الأقصى للتكبير، حيث ستكون هذه أقوى وحدة كاميرا في تاريخ شاومي، ومن المتوقع أن توفر العدسة تكبيرًا بصريًا 10x.





ومن المحتمل أيضًا أن تقدم إحدى الكاميرات الثلاث الأخرى تكبيرًا متوسط ​​المدى، حيث ستأتي إحداها بدقة 108 ميجابيكسل على غرار الإصدار العادي Mi 11.





وحسبما ورد في التسريبات السابقة، سيحتفظ هاتف Xiaomi Mi 11 Pro، بتصميم سابقه ولكن مع ميزات أكثر قوة من حيث التقاط الصور، والشحن السريع.





وسيحصل هاتف Xiaomi Mi 11 Pro، على الشاشة نفسها للإصدار السابق، وهي من أفضل وأغلى الشاشات التي تتم إضافتها لهاتف ذكي، حيث سيأتي بشاشة منحنية بقياس 6.81 بوصة، من نوع AMOLED، وبدقة 1440 بكسل +، وتدعم معدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية، ومعدل أخذ عينات باللمس 480 هرتز.





ومن المحتمل أن يتم تشغيل هاتف Xiaomi Mi 11 Pro، بأحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888، وسيتضمن هاتف شاومي المنتظر تقنية شحن السريع بقدرة 120 وات، ويمكن أن يصل الشحن إلى 41٪ في 5 دقائق، والذي سيكون قادرًا على ملء بطارية الهاتف بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة في غصون 19 دقيقة فقط.





وسيتوفر هاتف Xiaomi Mi 11 Pro بـ 4 خيارات لونية هي: الأبيض، والفضي، والأزرق، والأسود، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن Mi 11 Pro رسميًا خلال شهر فبراير المقبل بعد العام الصيني الجديد (12 فبراير).







