بتصميم غريب.. شاهد أول صور لهاتف Xiaomi Mi Mix 4 من شاومى

كشفت تسريبات أول صور لهاتف Xiaomi Mi Mix 4 القادم من شاومى، والذى يأتى لأول مرة بتقنية غريبة فى الشاشة حيث يحصل الهاتف على شاشة كاملة من الأمام بالإضافة إلى أن الهاتف سيحتوى من الخلف على نفس شاشة مع جزء زجاحى يحيط بالكاميرات الخلفية.

وبحسب موقع Notebookcheck فإن شركة شاومى الصينية حصلت على براءة اختراع لتصميم هاتف Xiaomi Mi Mix 4 الذى يأتى بتصميم منزلق وشاشة مرنة وكاميرا سيلفي تحت الشاشة، حيث من المقرر أن يكون الهاتف هو خليفة Mi Mix 3 .









وتغطي الشاشة المرنة اللوحة الأمامية بالكامل، كما تغطي اللوحة السفلية وتمتد على معظم جسم الهاتف من الخلف، حيث من الممكن تحريك الشاشة الأمامية لأسفل بضعة سنتيمترات ثم يتم فتح الوحدة مع الكاميرا الأمامية.









ويعتبر هاتف Xiaomi Mi Mix 4 هو أول هاتف يمكن توجيه شاشته للتحرك عن طريق الضغط على الشاشة أو عن طريق الصوت، أو باستخدام جزء من الشاشة على اللوحة الخلفية كما يمكن التقاط صورة شخصية بالكاميرا الرئيسية.





ومن المتوقع أن تطلق شاومى هاتف Xiaomi Mi Mix 4 خلال الأسابيع القادمة مع توجه شاومى لإصدار عدد من الهواتف القابلة للطى لمنافسة شركة سامسونج بالإضافة إلى إصدارها بأسعار رخيصة.



