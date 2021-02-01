احذرها.. 4 أشياء عليك تجنبها عند شراء لاب توب

يعد شراء لاب توب بإمكانات جيدة بمثابة عملية معقدة إلى حد كبير، حيث يتطلب شراء اللاب توب الجيد التركيز على عدد من المواصفات والخصائص المهمة منها المعالج الجيد الذى يقدم أداء عاليا وكذلك كارت الشاشة، وجودة الشاشة ذاتها ونوعها بالإضافة إلى البطارية.





وبحسب موقع Notebookcheck فإن هناك بعض الأشخاص الذين يركزون على مواصفات فرعية ليست مهمة فى اللاب توب مثل دقة كاميرا الويب أو حجم الشاشة أو شكل التصميم دون التركيز على الأشياء المهمة، وهناك عدد من الأشياء التى يجب عليك أن تتننبها عند شراء لاب توب









1- عدم التأكد من جودة وحدة المعالجة المركزية





وتعتبر CPU أو وحدة المعالجة المركزية هى أهم عنصر فى اللاب توب، حيث يعد عقل الجهاز ويقوم بمعالجة البيانات التي تقوم بها في جهازك ، وبدونه لا يمكن إجراء أي عمليات، ويجب معرفة الشركة المنتجة له، وقدرة المعالج حسب الإمكانات التى تريدها ، على سبيل المثال إذا كان المعالج من شركة انتل فلا يجب شراء لاب توب نوع المعالج فيه أقل من Core i5 و Core i7 من الجيل الخامس والسابع .





2- عدم إعطاء أهمية لجودة وحدة معالجة الرسوميات أو كارت الشاشة





و GPU أو كارت الشاشة هو المسئول عن البيانات الجرافيكية و توفيرها بدقة عالية، مثل تلك الموجودة فى الألعاب والأفلام والفيديوهات والصور فتشغيل الأفلام والألعاب الثقيلة بجرافيك عالي تحتاج إلى وحدة GPU قوية، ويجب التركيز عليها وعلى إمكاناتها للحصول على صورة أو فيديو بنقاء جيد، قادر على تشغيل الألعاب والأفلام وبرامج بصورة جيدة.





3- عدم الاهتمام بحصول اللاب توب على ذاكرة عشوائية أو رام بسعة كبيرة





وهناك بعض أجهزة اللاب توب التى تأتى بذاكرة عشوائية حوالى 4 جيجا بايت رام فقط، ويجب ألا تقل الذاكرة العشوائية في جهازك عن 8 جيجا بايت رام، أما بالنسبة للمساحة الداخلية فتكون حسب استخدام الشخص نفسه والبرامج التى سيقوم بتحميلها.





4- عدم شراء لاب توب مستعمل





ويحرص بائعو أجهزة اللاب توب المستعملة على إظهار أجهزتهم فى أفضل حال، والمحافظة على الشكل الخارجى، إلا أن يتم استخدام هذه الأجهزة وبعد فترة زمنية معينة تظهر هذه العيوب، بالإضافة إلى اكتشاف ملحقات غير أصلية مثل الشاحن أو البطارية، وتضرر الشاشة.























