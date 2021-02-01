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تكنولوجيا

بخطوة واحدة.. كيفية تحميل تطبيق واتسآب الذهبى لهواتف أندرويد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:09 م
كيفية تحميل تطبيق
كيفية تحميل تطبيق واتسآب الذهبى لهواتف أندرويد
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ندى على
مع الأزمة التى تواجه تطبيق واتسآب والمتعلقة بسياسة الخصوصية، يعد تطبيق واتسآب الذهبى WhatsApp Gold من أفضل التطبيقات المعدلة للنسخة العادية من واتسآب، حيث يحتوى على عدد من الميزات التى ليست موجودة فى النسخة الأصلية، بالإضاى إلى توفير الخصوصية. 

وبحسب موقع Saudi 24 News فإن عدد من المستخدمين يجدون صعوبة فى عملية تحميل واتسآب الذهبى، وهناك عدد من الروابط المباشرة التى تسهل عملية تحميله على هواتف أندرويد بدلا من العمليات المعقدة الأخرى. 


ويتميز واتسآب الذهبى بعدد من الميزات الخاصة منها  إخفاء الظهور، وإمكانية عدم عرض الصور والفيديو من الاستديو، ومن أبرز ما يميز whatsapp gold عن التطبيقات الأخرى، هي خاصية تمكنك من مشاهدة جميع الرسائل المحذوفة من قبل المرسل في اي وقت، إلى جانب ميزة إخفاء علامات قراءة الرسائل والتي تظهر عند قراءة ، وعدم إظهار جاري الكتابة.  

ويمكن لمستخدمى هواتف أندرويد الدخول على هذا الرابط لتحميل واتسآب الذهبى 

ويشمل تطبيق واتسآب الذهبى أو WhatsApp Gold عدد من الميزات منها : 

- اضافة قفل المحادثة برقم سري أو اخفاء المحادثات
- تشغيل التسجيلات بشكل تلقائي.
- تفعيل الوضع الليلي بشكل كامل.
- اصلاح أعطال عشوائية عند مجموعات الرسائل.
- مشكلة اخفاء الظهور أوعلامة زرقاء عند تعطل الرد.
- إعادة تعيين التفضيلات وتعيين الخلفية الافتراضية.
- امكانية تغيير مكان ولون الاشعارات.
- وصول اشعارات عند تغيير احد لصورته الشخصية. 

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