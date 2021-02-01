واتسآب تعلم مستخدميها عن قرارات سياسة الخصوصية الجديدة من خلال هذه الميزة

أكد مسئولون فى تطبيق WhatsApp واتسآب، المملوك لشركة فيسبوك، أنهم سيعلمون جميع مستخدمى التطبيق بكل القرارات الجديدة الخاصة بسياسة الخصوصية، من خلال ميزة Status أو الحالة، والتى تعرف ب Story أو القصة اليومية فى التطبيقات الأخرى.





وبحسب موقع Engadget فإن المتحدث الرسمى ل تطبيق واتسآب قال إن التطبيق سيستخدم خاصية Status أو الحالة للإعلان عن كل القارات الجديدة أو المعلومات الخاصة بسياسة الخصوصية والتى من شأنها التاثير على جميع المستخدمين.





وفى محاولة لطمأنة المستخدمين والتواصل معهم قرر واتسآب تخصيص هذه الميزة السهلة والمرئية لجميع المستخدمين، لتعريفهم بأى جديدة ولمحاربة أى معلومات مضللة وارتباك من شأنه ان يزعج المستخدمين.





وفقا للموقع فإن مسئولى التطبيق يريدون بقدر الإمكان التواصل مع المستخدمين، حيث ستساعدهم خاصية Status على توصيل ما يريدون دون إصدار البيانات وتوجيه المستخدمين إلى الأسئلة الشائعة.





وقام واتسآب فى وقت سابق بتأجيل قرارات سياسة الخصوصية الجديدة بأن يبدأ تطبيقها بدءا من يوم 15 مايو بدلا من يوم 8 فبراير القادم.





واجتاحت موجة غضب كبيرة المستخدمين لإعلان واتسآب عن نيته لمشاركة بيانات المستخدمين خاصة المكالمات الشخصية أو الصور أو الرسائل الخاصة للمستخدمين مع فيسبوك، أدت إلى هجرة المستخدمين إلى تطبيقات أخرى.







