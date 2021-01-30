منها توفير الداتا.. سيجنال يتحدى واتسآب بميزات خارقة

فى محاولة لجذب المزيد من ملايين المستخدمين الجدد لمنافسة واتسآب والقضاء عليه، أضاف تطبيق الدردشة Signal سيجنال، عدد من الميزات الجديدة لمستخدميه تتنوع ما بين ميزات تعيين خلفيات الدردشة للمحادثات، وميزات خاصة لملفات التعريف الخاصة بالمستخدمين.





وبحسب MacRumors فإن مستخدمى سيجنال من هواتف آيفون وأندرويد سيكون باستطاعتهم تعيين خلفيات الدردشة للمحادثات الفردية أو تعيين خلفية افتراضية واحدة لجميع المحادثات سواء الفدية أو الجماعية.









ومن أهم الميزات الجديدة التى يتضمنها تحديث سيجنال، ميزة تقليل استخدام البيانات للمكالمات، وتوفير حجم "الداتا" المستخدمة حيث يمكن للمستخدمين إيقاف تنزيلات الملفات والمرفقات تلقائيًا أثناء إجراء المكالمة، وذلك بالإضافة إلى تحسين الصور وجودتها.





كما تشمل الميزات دعمًا للملصقات المتحركة، فى هواتف آيفون وأندرويد، كما تدعم ميزة الملصقات أجهزة اللاب توب والكمبيوتر ضمن تطبيق Signal Desktop .





كما تعرض معاينات قائمة الدردشة الموسعة اسم المرسل في الدردشات الجماعية ، لذلك من السهل تحديد سلاسل المحادثات التي يجب البحث عنها.





ويواصل تطبيق المراسلة الأشهر فى العالم WhatsApp واتسآب، والذى يضم أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم خسارة عشرات الملايين من المستخدمين بسبب أزمة سياسة الخصوصية الجديدة والتى تطلب من المستخدمين الموافقة على مشاركة بياناتهم مع فيسبوك.





وهبط واتسآب من ثامن أكثر التطبيقات تحميلا في المملكة المتحدة في بداية شهر يناير الحالى إلى المركز 23 ، وعلى النقيض من ذلك ، لم يكن تطبيق Signal من بين أفضل 1000 تطبيق في المملكة المتحدة في 6 يناير ، ومع ذلك بحلول 9 يناير ، كان التطبيق الأكثر تحميلا في البلاد.



