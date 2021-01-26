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تكنولوجيا

بعد أزمة الخصوصية.. خسائر بالجملة فى واتس آب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:07 ص
خسائر بالجملة فى
خسائر بالجملة فى واتسآب
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ندى على
كشفت تقارير أن تطبيق المراسلة الأشهر فى العالم WhatsApp  واتسآب، والذى يضم أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم قد خسر عشرات الملايين من المستخدمين بسبب أزمة سياسة الخصوصية الجديدة والتى تطلب من المستخدمين الموافقة على مشاركة بياناتهم مع فيسبوك. 

وفقا لشركة التحليلات App Annie هبط واتسآب من ثامن أكثر التطبيقات تحميلا في المملكة المتحدة في بداية شهر يناير الحالى  إلى المركز 23 ، وعلى النقيض من ذلك ، لم يكن تطبيق Signal من بين أفضل 1000 تطبيق في المملكة المتحدة في 6 يناير ، ومع ذلك بحلول 9 يناير ، كان التطبيق الأكثر تحميلا في البلاد.


وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية نيام سويني ،Niamh Sweeney مدير السياسة العامة لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في واتسآب ، قد أخبر لجنة الشؤون الداخلية أنه يعتقد أن الهجرة الجماعية من التطبيق  مرتبطة بتحديث شروط خدمة الشركة.

وقال سويني إن الهدف من التحديث هو القيام بأمرين: تمكين مجموعة جديدة من الميزات حول رسائل الأعمال ، و تقديم توضيحات وتوفير قدر أكبر من الشفافية حول سياسات الشركة الموجودة مسبقًا

ووصلت تطبيقات مثل تيليجرام وسيجنال قد شهدت خلال الأسابيع الماضية زيادة هائلة هى الأكبر فى تاريخها، حيث حقق تطبيق سيجنال أكثر من 50 مليون عملية تحميل فى أيام. 

كما استطاع تطبيق تيليجرام الوصول لأكثر من 25 مليون عملية تحميل فى أيام قليلة، بالإضافة إلى أنه أصبح عدد مستخدميه النشطين  يتجاوز 500 مليون مستخدم شهريا.  


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