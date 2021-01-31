بعد كثرة الاختراقات.. كيف تحمي حسابك على واتساب؟

شهد تطبيق واتسآب فى الأيام القليلة الماضية، عدد من الثغرات الأمنية والاختراقات لعد من مستخدميه، حيث كشف الباحث فى الأمن التكنولوجى لوكاس ستيفانكو بشركة ESET عن وجود هجوم ضارٍ ببرمجيات خبيثة منتشرة إلى جانب عدد من الاختراقات الأخرى.





وبحسب موقع Gadgets Now فإنه لا زالت الثغرة الأمنية فى واتسآب التى ظهرت فى عام 2019 تهدد المستخدمين بتسريب جميع بياناتهم الشخصية، بما فيها الرسائل، والصور، والفيديوهات، وجميع أرقام جهات الاتصال على محرك البحث جوجل، الأمر الذى يفض على المستخدمين أن يكونوا أكثر حذرا بشأن تأمين حساباتهم على واتسآب.





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وهناك عدد من الإجراءات التى يجب على مستخدمى التطبيق الأشهر حول العالم استخدامها لحمايتهم من الاختراق، خاصة بعد موجة الغضب الكبيرة التى شهدها التطبيق بسبب سياسة الخصوصية التى أعلن عنها منذ أسابيع.





عدم مشاركة رموز التحقق الخاصة بحسابك على واتسآب مع أحد





حيث يجب عليك تذكر أن مسؤولي واتساب لن يطلبوا منك أبدا تقديم معلومات خاصة عبر رسائل الدردشة أو الرسائل النصية أو مكالمات هاتفية





التأكد إذا كان هناك أحد يتجسس على رسائلك





ويمكن لكثير من المستخدمين أن يقعوا ضحية للاختراق بدون علمهم والتأكد من إذا كنت مخترق أم يمكنك فتح قائمة الإعدادات والضغط على WhatsApp Web، ثم الدخول على رابط web.whatsapp والتسجيل برمز الاستجابة السريعة واستخدام WhatsApp على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، إذا ظهر رمز الكود فإن رسائلك محمية ولا يتجسس أحد عليك، وإذا لم يظهر لك الرمز الكودى فإن فهذا يعنى أن أحد الأشخاص يتجسس عليك.





تشفير تطبيق واتسآب برقم سرى





ويمكن فعل ذلك من خلال فتح التطبيق ثم الانتقال إلى الإعدادات Settings ثم الحساب Account وبعد ذلك التحقق بخطوتين ثم القيام بكتابة رمز مكون من 6 أرقام وثم التأكيد عليها مرة أخرى، وعند فتح التطبيق في كل مرة سيطلب منك إدخال الأرقام.

استخدام تطبيقات لتشفير الرسائل والصور على واتسآب