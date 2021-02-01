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تكنولوجيا

تتفوق على واتسآب.. 5 ميزات خارقة في تطبيق تليجرام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:00 ص
ميزات خارقة فى تطبيق
ميزات خارقة فى تطبيق تيليجرام
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ندى على
اشتعلت المنافسة بين تطبيق واتسآب وتطبيقى تيليجرام وسيجنال بعد أزمة سياسة الخصوصية التى سيقرها واتسآب على مستخدميه فى شهر مايو القادم، والتى تقضى بمشاركة المستخدمين بياناتهم مع فيسبوك. 

وبحسب موقع Gadgets Now فإن تطبيق تيليجرام استطاع فى الأيام القليلة الماضية جذب الملايين من المستخدمين الجدد خاصة بعد اطلاق عدد من الميزات الجديد والتى شكلت عامل جذب اساسي للمستخدمين، وفيما يلى أفضل 5 ميزات من تيليجرام يتفوق بها على واتسآب : 


1- نقل الدردشة من  واتساب إلى تيليجرام 

وأطلق تطبيق تيليجرام، منذ أيام ميزة جديدة تتيح لمستخدميه على هواتف آيفون إمكانية نقل المحادثات من دردشات واتساب إليه، وتتيح الميزة بدأ نقل جميع محادثات المستخدمين سواء الفردية والجماعية في وقت واحد من واتساب.

2- توفير إجراء محادثة سرية 

ويمكن للمستخدمين إجراء محادثة سرية عبر تطبيق تيليجرام، وذلك من خلال الضغط على الثلاث نقاط أعلى يسار الشاشة، ثم اختر بدء محادثة سرية، حيث يقوم تطبيق تيليجرام بإضافة طبقة أمان إضافية على رسائلك من خلال ميزة التشفير من طرف إلى طرف. 

3- مسح جميع الدردشات

يوفر تطبيق تيليجرام إمكانية حذف جميع المحادثات بالكامل على جهازك وجهاز المتلقي، وهذه الخاصية متاحة فقط خلال المحادثات الخاصة

4- التواصل بدون إظهار رقم الهاتف 

يتيح لك تطبيق تيليجرام التواصل مع المستخدمين الآخرين من خلال الاسم فقط دون إظهار رقم الهاتف الخاص بك، حيث تحتاجه فقط عند التسجيل في التطبيق وعند تسجيل الدخول.

5- حماية بيانات المستخدمين 

ويفوم  تطبيق تيليجرام بحماية البيانات حيث  يتم تخزينها على خوادم تطبيق تيليجرام ويمكن مزامنتها بين أجهزتك، أما تيليجرام فهو ليس مفتوح المصدر، ولا يمكن العثور على جميع محادثاتك على الويب. 
 
  

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