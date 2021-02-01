بالخطوات.. كيفية نقل الرسائل والصور من واتسآب إلى تيليجرام

مع غضب عدد كبير من المستخدمين من تطبيق واتسآب بسبب سياسة الخصوصية الجديدة التى ستجبر المستخدمين على مشاركة بياناتهم مع واتسآب، انتقل الملايين من تطبيق واتسآب إلى تطبيقات جديدة أكثر خصوصية مثل سيجنال وتيليجرام ، الأمر الذى دفع هذه التطبيقات إلى الوصول إلى أعداد هائلة فى أيام معدودة.





ووصل تطبيق تيليجرام إلى أكثر من 100 مليون مستخدم جراء الهجرة الجماعية التى شهدها واتسآب، كما أصدر تطبيق تيليجرام ميزة خارقة لمستخدميه للقضاء على واتسآب، وهى ميزة نقل الدردشة بواتسآب بما فيها الصو والفيديوهات بالكامل للتطبيق .









وبحسب الموقع الرسمي ل تيليجرام فإنه يجب على المستخدمين القيام بعدد من الخطوات للقيام بنقل الدردشات الخاصة بهم من تطبيقات الدردشة الأخرى مثل واتسآب إلى تيليجرام :





لنقل الدردشة من واتسآب على تطبيق تيليجرام بهواتف آيفون





افتح صفحة معلومات الاتصال أو معلومات المجموعة في واتسآب ، اضغط على نقل الدردشة Export Chat ، ثم اختر تيليجرام في قائمة المشاركة Share menu .





ويتيح واتسآب لهواتف آيفون نقل الدردشات مباشرة من قائمة الدردشة، حيث يمكنك السحب لليسار في الدردشة ، ثم اختيار نقل الدردشة Export Chat .





لنقل الدردشة من واتسآب على تطبيق تيليجرام لهواتف أندرويد





افتح دردشة واتسآب، واضغط على المزيد نقل الدردشة Export Chat، ثم اختر تيليجرام في قائمة المشاركة Share menu .





ويعد أفضل ميزة فى عملية تنقل الدردشة هو أن الرسائل والوسائط التي يتم نقلها لا تحتاج إلى شغل مساحة إضافية، ولا تشغل أي مساحة تقريبًا مع السماح لك بالوصول إلى جميع رسائلك وصورك ومقاطع الفيديو في أي وقت تحتاج إليه.















