الرقم بـ 20 دولارا .. تسريب 533 مليون رقم هاتف لمستخدمي فيسبوك وبيعها على الإنترنت

كشفت تقارير أنه تم تسريب قاعدة بيانات مكونة من أرقام هواتف لأكثر من 500 مليون مستخدم فى موقع فيسبوك ، من خلال بعض الروابط الخبيثة فى تطبيق تيليجرام .





وحسب موقع The Verge التقنى فإنه من خلال استغلال ثغرة فى فيسبوك تمكن أحد الهاكرز عن طريق برنامج خبيث فى تيليجرام العثور على أرقام هواتف حوالى 533 مليون مستخدم، وبيعها على الإنترنت بقيمة 20 دولار أمريكى للرقم الواحد.





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وفقا للتقرير فإنه تم استخدام البرنامج الخبيث فى تيليجرام لكشف أرقام هواتف مستخدمى فيسبوك، والتى من خلالها يمكن الحصول على بينات المستخدمين واختراقهم، وأيضا الوصول لأرقام بطاقات الإئتمان والحسابات البنكية إذا كانت بنفس الرقم.





وأوضح باحثون فى مجال الأمن الإلكترونى أن الثغرة الأمنية التى استطاع الهاكرز استغلالها ترجع لعام 2019، بالإضافة إلى أن أرقام الهواتف والبيانات يتم بيعها حاليا على شبكات الدارك ويب، مما يجعل مصير هذه البيانات فى خطر.





وتعرضت شركة الاتصالات الأمريكية الكبرى T-Mobile تى موبايل، لاختراق أمنى أدى إلى تسريب بيانات عملائها يشمل المعلومات المتعلقة بأرقام الهواتف وعدد الخطوط التى تم الاشتراك بها وكذلك الاشتراكات الأخرى، حيث أعلنت الشركة فى بيان لها إن الشبكة الخاصة بعملائها والتى تتضمن المعلومات الخاصة بهم قد تم اختراقها، مما أثر على حوالى 200 ألف عميل.



