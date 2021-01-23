فيسبوك تكشف سر الخروج الجماعى الغامض لدى مستخدميها

كشفت شركة Facebook فيسبوك، فى بيان لها، عن سر تسجيل الخروج الجماعى الغامض فى عدد كبير من دول العالم من بينها مصر حيث فوجئ المستخدمون باجبارهم على تسجيل الخروج من حساباتهم على فيسبوك وانستجرام.





وبحسب موقع Newsbreak فإن المتحدث الرسمى باسم فيسبوك قال فى بيان له، إن فيسبوك تعمل على إصلاح مشكلة تقنية وأن الشركة تدرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشكلة في الوصول إلى حساباتهم، حيث تعمل الشركة على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.





إقرأ أيضا : واتساب يشارك بياناتك مع فيسبوك.. 9 خطوات تؤكد لك ذلك





ووفقا للموقع فإن فيسبوك لم تعترف بالسبب الحقيقى لمشكلة الخروج الجماعى والاجبارى من حسابات المستخدمين، وقالت إنها مجرد مشكلة تقنية.







وعبر عدد كبير من المستخدمين فى جميع أنحاء العالم الذين واجهوا المشكلة، عن غضبهم من تسجيل الخروج المفاجئ لحساباتهم على فيسبوك على معظم مواقع التواصل الاجتماعى منها تويتر، كما عبروا عن شكوكهم أيضا حول هذه المشكلة.





وتباينت شكوك المستخدمين حول مشكلة الخروج الاجبارى من حساباتهم بين بيع فيسبوك بيانات المستخدمين للشركات المعلنة، أو القيام بالتجسس عليهم، ومشاركة بيانات المستخدمين على موقع انستجرام مع فيسبوك.





وفى صباح اليوم بدأ بعض مستخدمي فيسبوك في الإبلاغ عن مشكلات في حساباتهم، حيث فوجئوا بتسجيل الخروج أكثر من مرة بعد القام بتسجيل الدخول، بالغضافة إلى تلقيهم رسالة "انتهت الجلسة session expired"، الأمر الذى أثار شكوك البعض .



