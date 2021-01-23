كلاكيت كل مرة.. فيسبوك يسجل خروج حسابات مستخدميه إجباريا من جديد

تفاجأ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook ، اليوم السبت، بمشكلة في تطبيق الهاتف المحمول لمنصة التواصل في عدد من دول العالم بينها مصر.











وبحسب ما ذكره موقع "fox5sandiego"، بدأ بعض مستخدمي فيسبوك في الإبلاغ عن مشكلات في حساباتهم على تطبيق عملاقة التواصل والذي أجبرهم على تسجيل الخروج وتسجيل الدخول مرة أخرى.

















والذي يبدو أنه تسجيل خروج جماعي من التطبيق، حيث أبلغ بعض المستخدمين أنهم قاموا بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى حساباتهم، ولكنهم تلقوا رسالة "انتهت الجلسة session expired".









وأدى ما يسمى تسجيل الخروج الجماعي إلى العديد من الأسئلة عبر منصات التواصل المختلفة مع انتشار الموضوع على موقع تويتر، والإبلاغ عن المشكلة على موقع تتبع الإعطال "downdetector".









ووفقا لبعض المستخدمين الذين عانوا من المشكلة، فإن حدث تسجيل الخروج على تطبيق فيسبوك بدأ في الساعة التاسعة مساءً، ولكنهم لم يواجهوا مشكلة في تسجيل الدخول عند رؤية رسالة "انتهت صلاحية الجلسة".









وأظهر موقع "DownDetector" وهو موقع ويب حيث يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن مشكلات مع مختلف المواقع والخدمات، ارتفاعا في حدة التقارير المتعلقة بمشكلة تسجيل الدخول على فيسبوك ابتداءً من الساعة 8.40 بنسبة 84% من جميع دول العالم.









وكشف استطلاع راي سريع أن من أكثر المتضررين من مشكلة تسجيل الخروج الإجبارية من تطبيق فيسبوك يقعون في فلوريدا وجورجيا وألاباما ولويزيانا وإلينوي.









وحتى الآن، لم تكشف فيسبوك علنا سبب مشكلة تسجيل الخروج الجماعية واسعة الانتشار، ولكن بعض المستخدمين يشيرون إلى أنها من الممكن أن تكون فضيحة تسريب بيانات جديدة كما حدث سابقا.