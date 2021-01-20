احذفه فورا.. فيسبوك ماسنجر أشد خطورة من واتس آب

مع احتدام الجدل حول سياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق واتساب WhatsApp، والتي ستتيح لتطبيق المراسلة مشاركة بيانات مستخدميه على موقع "فيسبوك"، يغفل مئات الملايين من المستخدمين عن أن تطبيق التراسل الآخر لعملاقة التواصل المعروف باسم فيسبوك ماسنجر أشد خطورة من "واتساب" الذي يجب على المستخدمين القلق بشأنه أكثر.





وبحسب ما ذكره موقع "indulgexpress"، ادعى خبير أمني أن النظام الأساسي لـ" فيسبوك ماسنجر " لا يوفر أي حماية شاملة وهو أكثر عرضة لخرق البيانات، مضيفًا أنه يجب على مستخدمي التطبيق المملوك لشركة فيسبوك اختيار تطبيقات أكثر أمانًا أولًا.









ووفقًا لمتخصص الأمن السيبراني "زاك دوفمان"، فأنه يجب على ملايين الأشخاص التوقف عن استخدام تطبيق فيسبوك ماسنجر فورا، نظرًا لعدم وجود نظام حماية مناسب للرسائل على المنصة.





وأشار تقرير نشرته مجلة "فوربس"، إلى أن واتساب لا يمكنه رؤية رسائلك الخاصة، ولا الاستماع إلى مكالماتك وكذلك تطبيق تراسل فيسبوك، ولكن وفقا لـ "دوفمان" فأن ماسنجر لا يملك نظاما لتشفير البيانات الخاصة بمستخدميه.





وفي الواقع، أدت أزمة "واتساب" الأخيرة إلى صرف انتباه الملايين بعيدًا عن سوء انتهاك تطبيق ماسنجر التابع لفيسبوك لخصوصية المستخدمين، حيث لا ينطبق التشفير الشامل الذي يحمي رسائل واتساب على ماسنجر، إلا إذا كنت تستخدم ميزة "المحادثة السرية".





ويوصى الخبير الأمني، المستخدمين التخلى بسرعة عن تطبيق فيسبوك ماسنجر، والانتقال إلى منصات دردشة أكثر أمانا من واتساب الذي لا يزال يوفر تشفيرًا كاملا من طرف إلى طرف.





ويشار إلى أن تطبيق فيسبوك ماسنجر يستخدمه أكثر من 1.3 مليار مستخدم نشط على مستوي العالم، والذي من المتوقع أن يتنمو في عام 2021، إلى 2.4 مليار مستخدم نشط.