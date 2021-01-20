ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

احذفه فورا.. فيسبوك ماسنجر أشد خطورة من واتس آب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:04 م
ماسنجر وواتساب
ماسنجر وواتساب
Advertisements
شيماء عبد المنعم
مع احتدام الجدل حول سياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق واتساب WhatsApp، والتي ستتيح لتطبيق المراسلة مشاركة بيانات مستخدميه على موقع "فيسبوك"، يغفل مئات الملايين من المستخدمين عن أن تطبيق التراسل الآخر لعملاقة التواصل المعروف باسم فيسبوك ماسنجر أشد خطورة من "واتساب" الذي يجب على المستخدمين القلق بشأنه أكثر.

وبحسب ما ذكره موقع "indulgexpress"، ادعى خبير أمني أن النظام الأساسي لـ" فيسبوك ماسنجر" لا يوفر أي حماية شاملة وهو أكثر عرضة لخرق البيانات، مضيفًا أنه يجب على مستخدمي التطبيق المملوك لشركة فيسبوك اختيار تطبيقات أكثر أمانًا أولًا.


ووفقًا لمتخصص الأمن السيبراني "زاك دوفمان"، فأنه يجب على ملايين الأشخاص التوقف عن استخدام تطبيق فيسبوك ماسنجر فورا، نظرًا لعدم وجود نظام حماية مناسب للرسائل على المنصة. 

وأشار تقرير نشرته مجلة "فوربس"، إلى أن واتساب لا يمكنه رؤية رسائلك الخاصة، ولا الاستماع إلى مكالماتك وكذلك تطبيق تراسل فيسبوك، ولكن وفقا لـ "دوفمان" فأن ماسنجر لا يملك نظاما لتشفير البيانات الخاصة بمستخدميه.

وفي الواقع، أدت أزمة "واتساب" الأخيرة إلى صرف انتباه الملايين بعيدًا عن سوء انتهاك تطبيق ماسنجر التابع لفيسبوك لخصوصية المستخدمين، حيث لا ينطبق التشفير الشامل الذي يحمي رسائل واتساب على ماسنجر، إلا إذا كنت تستخدم ميزة "المحادثة السرية".

ويوصى الخبير الأمني، المستخدمين التخلى بسرعة عن تطبيق فيسبوك ماسنجر، والانتقال إلى منصات دردشة أكثر أمانا من واتساب الذي لا يزال يوفر تشفيرًا كاملا من طرف إلى طرف. 

ويشار إلى أن تطبيق فيسبوك ماسنجر يستخدمه أكثر من 1.3 مليار مستخدم نشط على مستوي العالم، والذي من المتوقع أن يتنمو في عام 2021، إلى 2.4 مليار مستخدم نشط.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فيسبوك تطلق ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء لماسنجر وانستجرام بجميع الهواتف

بعد شروطه الإجبارية الجديدة.. تعرف على أفضل بدائل لتطبيق واتساب

بيانات حساسة منها صورك وفيديوهاتك.. تعرف على المعلومات التي تجمعها تطبيقات التراسل الشهيرة

رقصة الموت.. تيليجرام يسخر من واتساب بهذه الطريقة

واتساب يستجيب لمستخدميه ويعلن عن هذا القرار.. تفاصيل

#واتساب يتصدر تويتر.. ومغردون: واتساب بيعتذرلنا

ترشيحاتنا

الخميس 28 يناير إجازة رسمية بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة

رد حاسم من وليد صلاح الدين بشأن مجاملة الحكام لـ الأهلي..فيديو

لم يكن كلامه مقنعًا.. البرلمان يعلق على أقوال محمد عبد العليم داود

بـ طرافة.. أمير توفيق يهنئ المدير الفني لمنتخب مصر لليد

خطوبة في الدقيقة 90.. من هو عريس ابنة ترامب بعد الإعلان في البيت الأبيض؟

عندها دولاب وبتتفرج على التلفزيون.. قصة حمامة تعيش حياة الرفاهية.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف كيف يقضي فيروس كورونا على حاسة الشم

كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور

أفضل زيت لـ نمو اللحية