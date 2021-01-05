شركة اتصالات أمريكية كبرى تتعرض للاختراق وتسريب بيانات العملاء

تعرضت شركة الاتصالات الأمريكية الكبرى T-Mobile تى موبايل، لاختراق أمنى أدى إلى تسريب بيانات عملائها يشمل المعلومات المتعلقة بأرقام الهواتف وعدد الخطوط التى تم الاشتراك بها وكذلك الاشتراكات الأخرى.





وبحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية فإن الشركة أعلنت فى بيان لها إن الشبكة الخاصة بعملائها والتى تتضمن المعلومات الخاصة بهم قد تم اختراقها ، مما أثر على حوالى 200 ألف عميل.









وأضاف البيان أن الاختراق لم يتضمن أية معلومات مالية خاصة بالعملاء مثل الأسماء الموجودة في الحساب أو معلومات بطاقة الائتمان أو أرقام الضمان الاجتماعي، أو المعرف الضريبي أو كلمات المرور .





وصرح مسئول فى الشركة لفوكس نيوز بأنهم أبلغوا فقط أقل من 0.2 ٪ من العملاء المتأثرين، وأنها حاولت فى السيطرة على الاختراق ، وقامت بإغلاقه.





وانخفضت أسهم شركة T-Mobile تى موبايل بأكثر من 2.5٪ فور إعلانها متأثرة بالاختراق الذى حدث لعملائها، حيث قد وصلت إلى معلومات العملاء المتعلقة بالمكالمات.





وفي عام 2019 ، تعرض مليون عميل للدفع المسبق للاختراق من قبل مقرصنين، كما تعرضت الشركة في عام 2018 ، لاختراق أكبر أثر على المعلومات الشخصية لمليوني عميل ، حيث تمكن المتسللون من الوصول إلى الأسماء وفواتير الرموز البريدية وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وبيانات الحساب.



