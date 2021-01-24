بعد تسجيل الخروج الإجباري من فيسبوك.. كيف تعرف أنك مخترق؟

تفاجأ مستخدمو فيسبوك فى جميع أنحاء العالم بالخروج من حساباتهم على فيسبوك وانستجرام، الأمر الذى دفعهم مرة أخرى إلى القيام بتسجيل الدخول، لكن دون جدوى حتى اعتقد كثيرون منهم فى بادئ الأمر أنه تم اختراقهم.





وعلى الرعم من أن شركة فيسبوك أعلنت أنها تعمل على اصلاح مشكلة تقنية، إلا أنه بحسب مجلة WIRED الأمريكية فإن عمليات الاختراق لحسابات المستخدمين فى فيسبوك تتشابه مع حالة تسجيل الخروج الاجبارى من فيسبوك للمستخدمين، الأمر الذى يجب أن بنتبه له العديد، وفيما يلى أبرز التغييرات التى تؤكد اختراقك على فيسبوك:





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عدم القدرة على تسجيل الدخول

وهو الأمر الذى حدث مع المستخدمين حول العالم صباح أمس السبت، وأنه عند قيامك بتسجيل الدخول رغم كتابة الإيميل أو رقم الهاتف بشكل صحيح وكذلك كلمة السر، فمن المؤكد أنك أصبحت ضحية للاختراق على فيسبوك، ويجب عليك التبليغ ثم تغيير كلمة السر.





لم يعد بإمكانك الوصول إلى حسابك

وعندما تحاول تسجيل الدخول من خلال كتابة كلمة السر، ولا يمكنك الوصول إلى حسابك، وتظهر لك إن كلمة مرورك غير صحيحة، وفى هذه الحالة فإنها تعتبر علامة على أن شخصًا ما قد وصل إلى حسابك وقام بتغيير كلمة المرور.





يرسل جهازك أو يستقبل اشعارات لرسائل غريبة

إذا كان هاتفك يرسل ويستلم الكثير من اشعارات لرسائل مجهولة أو لم تقم لم بإرسالها، فأول شئ عليك فعله هو حذف هذه الرسائل فورا، وعدم فتح أي رابط مرفق بداخلها.





ظهور مشاركات على صفحتك لم تقم بها

وقد تكون من المستخدمين الذين لا يتفاعلون على موقع فيسبوك باستمرار، ولكنك قد تجد مشاركات على صفحتك لم تقم بمشاركتها، وقبول صداقة آخرين، وإعجاب لصفحات أخرى لم تقم بالإعجاب بها، بالإضافة إلى تغير في قائمة الأصدقاء لديك .





التعرض لعدد كبير من الإعلانات المنبثقة

يمكن أن تضيف البرامج الضارة عددا كبيرا من الإعلانات وصفحات الويب التى لم تقم بالدخول عليها، وفجأة تفتح لديك عددا كبيرا من هذه الصفحات، بالإضافة إلى اختصارات مواقع الويب التي لم تقم بإنشائها على الشاشة الرئيسية ، والرسائل غير المرغوب فيها.





متابعة كثير من الأشخاص المجهولين بالنسبة لك

وقد يتفاجئ البعض عند اكتشافهم أنهم يتابعون الكثير من الحسابات أو الاشخاص الذين لم يقرروا متابعتهم أو لم يعروفوهم من الأساس، ومعظم هذه الحسابات من الممكن أن تكون مملوكة لهاكرز او مخترقين متخصصين وعند الدخول على أحد هذه الصفحات يتم كل تسجيل بياناتك الشخصية.