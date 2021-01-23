5 مميزات لا يعلمها الكثيرون في تطبيق فيسبوك ماسنجر.. تعرف عليها

يُعد تطبيق المراسلة الفورية ماسنجر Messenger أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم نظرًا لارتباطه بشكل وثيق بمنصة التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك Facebook، فإذا كان لا يزال لديك حسابًا على فيسبوك فبالتالي تستخدم تطبيق ماسنجر.





وفيما يلي نستعرض عددًا من ميزات الخصوصية والراحة التي يقدمها تطبيق فيسبوك ماسنجر لمستخدميه، وفقًا لما ذكره موقع "Life hucker" التقني.





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1. تشغيل الوضع الداكن: داخل تطبيق انقر على صورة ملفك الشخصي، ومن خلال قائمة الإعدادات قم بتفعيل خاصية الوضع المظلم أو الداكن عند استخدام التطبيق في وقت متأخر من الليل، مما يساعدك على إراحة عينيك أثناء استخدام تطبيق التراسل في إضاءة خافتة.





2. إيقاف تشغيل الحالة النشطة: حتى لا يتمكن أصدقائك على فيسبوك من معرفة إذا كنت متصلًا بالإنترنت أو رؤية آخر مرة قمت فيها بتسجيل الدخول، ويمكن تفعيل هذه الخاصية من خلال قائمة النقر على صورة الملف الشخصي وإيقاف تشغيل الزر بجوار ميزة الحالة النشطة.





3. تسليم الرسائل: يوفر لك تطبيق فيسبوك ماسنجر المزيد من أدوات الخصوصية من خلال تحديد من يمكنه مراسلتك من خلال المنصة وتختار من بين الأصدقاء على فيسبوك فقط أو أي شخص يمتلك رقم هاتفك، وذلك من خلال التمرير لأسفل في قائمة الإعدادات حتى تصل إلى "الخصوصية"، يمكنك تحديد ما إذا كانت الرسائل التي تصلك من خلال تطبيق فيسبوك ماسنجر تأتي مباشرة إلى صندوق الوارد أما كطلبات مراسلة يمكن تجاهلها.





4. البيانات التي يجمعها ماسنجر عنك:، ضمن قسم "التفضيلات" حدد "جهات اتصال الهاتف" للتحكم في البيانات التي يسحبها التطبيق من جهات الاتصال الخاصة بك.





5. المحادثات السرية: يسمح تطبيق فيسبوك ماسنجر بإجراء محادثات سرية توفر تشفير شامل وإخفاء للرسائل، من خلال الدخول للدردشة الخاصة بالشخص الذي تريد الحديث معه ثم تقوم بالنقر على صورته أعلى يمين الشاشة ثم ممر لأسفل حتى تصل إلى "الانتقال إلى المحادثة السرية".