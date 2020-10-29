فيسبوك تدمج رسائل إنستجرام مع ماسنجر.. إليك كيفية تفعيلها

أتاحت شركة فيسبوك Facebook الأمريكية، ميزة المراسلة عبر الدردشة من خلال التطبيقات المملوكة لها إنستجرام وفيسبوك ماسنجر، حيث يمكن للمستخدمين اختيار ما إذا كانوا يتلقون طلبات الرسائل على كل تطبيق منفردا، أم أنهم سيحصلون على الرسائل مجمعة في تطبيق واحد.





إنستجرام مع ماسنجر، ورؤية حالتك النشطة، كما يوفر التحديث الجديد بعضا من ميزات فيسبوك ماسنجر إلى تطبيق إنستجرام. وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، تمكنك منصة الدردشة الجديدة من فيسبوك، من دمج رسائل حسابك الخاص علىمع ماسنجر، ورؤية حالتك النشطة، كما يوفر التحديث الجديد بعضا من ميزات فيسبوك ماسنجر إلى تطبيق إنستجرام.









ويضيف التحديث بعض الخيارات التي كانت متاحة سابقًا على فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger ، بما في ذلك الإعدادات الملونة للدردشات، وردود الفعل مع أي رمز تعبيري، والتمرير السريع للرد على الرسائل الفردية، ومشاركة مقاطع الفيديو مع المزيد من الأصدقاء دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيق.





وإذا لم تحصل على تلك الميزات الجديدة فيمكنك أولا تحديث تطبيق فيسبوك ماسنجر وإنستجرام إلى أخر تحديث متاح، واتباع الخطوات التالية:





أولا: من خلال إنستجرام:





1. افتح صفحتك الشخصية على إنستجرام، ومن الثلاث خطوط الأفقية أعلى يسار الشاشة، اذهب إلى الإعدادات Settings، من خيار المزيد من القائم المنبثقة أسفل يسار الشاشة.





2. اضغط على خيار الخصوصية Privacy .





3. اضغط على خيار الرسائل Messages، ضبط الإعدادات من هنا إما لتلقي الدردشات مباشرة ، إذا كنت ترغب في تلقي طلبات الرسائل أو إذا كنت لا ترغب في تلقي الطلبات.





4. يمكنك الاختيار من بين عناصر التحكم الثلاثة التالية:





- أصدقاء فيسبوك أو الأشخاص الذين دردشت معهم على ماسنجر.





-الأشخاص الذين لديهم رقم هاتفك.





- أشخاص آخرون.





ثانيا: من خلال ماسنجر:





1. افتح تطبيق ماسنجر.





2. انتقل إلى الخصوصية Privacy، من قائمة التفضيلات Preferences.





3. اضغط على خيار إرسال الرسائل.





4. ضمن الخيارات المحتملة، حدد من متابعيك على إنستجرام أو الخيارات التي تراها مناسبة.





5. حدد الدردشات تحت خيار تسليم الطلبات.