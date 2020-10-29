احذر.. تطبيقات الدردشة الشهيرة تسرب بياناتك وتستنزف بطارية جهازك

تعد تقنية معاينات الروابط ميزة شائعة في جميع أنحاء العالم، حيث تستخدم في معظم تطبيقات الدردشة والمراسلة حول العالم، ولسبب وجيه، فإنها تجعل المحادثات عبر الإنترنت أسهل من خلال توفير الصور والنصوص المرتبطة بالملف الذي يتم ربطه برسائل المحادثة مما يجعل تصفحه أسهل وأسرع.









ولسوء الحظ، أشار بعض الخبراء إلى أنه يمكن أيضًا لمعاينات الراوابط أن تسرب البيانات الحساسة للمستخدمين وتستهلك النطاق الترددي المحدود للهاتف وتستنزف بطارية أجهزتهم، وتجعلهم عرضة لخطر بالغ، كما ذكر موقع "arstechnica".



















وعلى الرغم من أن تقنية معاينة الروابط أو روابط الدردشات من المفترض أن تكون مشفرة من طرف إلى طرف، إلا أن منصات التراسل الشهيرة مثل فيسبوك وإنستجرام وLinkedIn ولاين يمكنها تسريب بيانات المستخدمين من خلال هذه التقنية.









فعندما يقوم المرسل بتضمين رابط في رسالة، بحيث سيعرض التطبيق المحادثة مع النص والصور المصاحبة للرابط، ولكي يحدث ذلك، يجب على التطبيق نفسه زيارة الرابط أولا، ثم فتح الملف هناك، ومسح ما بداخله.















وذلك يجعل المستخدم عرضه للهجمات، والأكثر خطورة هو أنه يمكنها تنزيل البرامج الضارة والتي قد تجبر أحد التطبيقات على تنزيل ملفات ضخمة تتسبب في تعطل التطبيق أو استنزاف البطاريات أو استهلاك كميات كبيرة من النطاق الترددي.













ووجد الباحثون أن فيسبوك ماسنجر Messenger وإنستجرام كانا من أسوأ المخالفين الذين تعرضوا لتلك الثغرة القاتلة، كما أوضح الخبراء أن كلا التطبيقين يحتويان على مشكلة كبيرة وهي أن تلك التطبيقات تستهلك كميات هائلة من النطاق الترددي واحتياطات البطارية، بسبب تشغيل JavaScript الموجود في الروابط التي تستخدمها.