أفضل 3 تطبيقات للرسائل السرية على الإطلاق

تعتبر تطبيقات المراسلة أو تطبيقات الدردشة من أهم وأكثر التطبيقات التى نستخدمها فى حياتنا اليومية والتى تضم أسرارنا وأهم ما نمتلك من صور وفيديوهات، وغالبا ما يتم ارسال الأوراق والوثائق الرسمية من خلال هذه التطبيقات تسهيلا لبعد المسافة بين المرسلين، ونظرا لما تحتويه تطبيقات الرسائل من أهمية كبيرة فى حياتنا، فإنه يجب استخدام تطبيقات أكثر أمانا .





وبحسب موقع TechCrunch فإنأكثر التطبيقات التى تتم مهاجمتها هى تطبيقات الرسائل خاصة تطبيقات واتسآب ورسائل فيسبوك حيث تعتبر هى الأكثر استخدامها من بين ك التطبيقات لأمر الذى يعمل على كثرة وسهولة اختراقها، خاصة فى الوقت الحالى الذى تشهد الأجهزة فيه والتطبيقات، هجمات الكترونية قاسية ، ويجب على المستخدمين تجربة تطبيقات أكثر أمانا وسرية لتشفير المعلومات الموجودة داخلها ومن هذه التطبيقات :





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1- ميزة المحادثات السرية فى تطبيق ماسنجر

ويوجد داخل تطبيق ماسنجر ميزة سرية لا يعرفها أغلب المستخدمين لتشفير الرسائل، حيث تعتبر ميزة منفصلة عن التطبيق نفسه وتوفر خصوصية كبيرة للغاية حيث لا يستطيع أن يرى أو يطلع غلى الرسائل أو الصور والفيديوهات غير شخصين فقط هما المرسل والراسل، الأمر الذى يعمل اختراقها من الأمور المستحيلة، كما تحتوي المحادثات السرية أيضًا على خيار تحديد تاريخ انتهاء صلاحية لرسائلك ، مما يعني أنه بعد فترة معينة من الوقت سيتم حذفها من الدردشة.





2- تطبيق Signal





ويقوم باستخدام التطبيق موظفى الهيئات الكبرى فى العالم للتواصل فيما بينهم، حيث يقوم موظفى هيئة الأمم المتحدة باستخدامه، وكذلك يوصى به خبراء الأمن فى مجال التكنولوجيا، كما توصى به هيئة المفوضية الأوروبية لموظفيها لاستخدامه بدلا من أى تطبيقات أخرى، يوفر تطبيق Signal عامل تشفير قوى للرسائل، كما يمكنه تشفير المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو التى تتم عن طريق التطبيق، ويقوم بإخفاء الرسائل للأشياء التى لا تريد ظهورها.





3- Google Hangouts

ويعمل تطبيق Google Hangouts على هواتف أندرويد وأيفون كما يعمل على أجهزة أيباد، بالإضافة إلى أنه يعمل على أجهزة الكمبيوتر بنظام تشغيل ويندوز، ومن السهل اكتشاف الرسائل التى قام الأشخاص برؤيتها، بالإضافة إلى إمكانية مسحها على الفور، دون حفظها عند الطرف الآخر



