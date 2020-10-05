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تكنولوجيا

لا تستخدمها أبدا.. أخطر 30 تطبيقا للكاميرا والصور في 2020

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:02 م
أخطر 30 تطبيق للكاميرا
أخطر 30 تطبيق للكاميرا والصور في 2020
ندى على
تعد تطبيقات الكاميرا والتعديل على الصور، هى أكثر التطبيقات التى يتم تحميلها على الهواتف الذكية ، حيث تعمل هذ التطبيقات على تحسين الصور عن طريق ضبط اضاءة الصور ونسبة السطوع كما تحتوى على فلاتر معينة لإزالة العيوب من الصور ، كما تحتوى أيضا على بعض الأدوات المسلية والمضحكة التى تعطى طابعا من التسلية على الصور عند مشاركتها مع الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعى . 

وبحسب مجلة فوربس فإن معظم مستخدمى الهواتف الذكية يقومون بتحميل تطبيقات الكاميرا لاحتوائها على إمكانات أفضل من كاميرات هواتفهم الأمر الذى وصل إلى بعض المستخدمين قام بتحميل تطبيق واحد من هذه التطبيقات إلى أكثر من 300 مليون مرة . 


ووفقا للمجلة ، فإن بعض الباحثين فى أمن المعلومات وجدوا أن هناك أكثر من 30 تطبيق للكاميرا حصلت على أكبر عدد من التحميلات من فبل مستخدمى الهواتف الذكية فى 2020 ، حيث أن هذه التطبيقات تقوم باختراق المستخدمين وتجمع بياناتهم الشخصية، كما تقوم بالتجسس على كل معلوماتهم عن طريق تثبيت نفشسها فى الهواتف. 
 
كما تحتوى التطبيقات على عدد كبير من الإعلانات الغير الموثوقة الى ترسل روابط بها فيروسات خبيثة على هواتف المستخدمين وفيما يلى أخطر 30 تطبيق للكاميرا والصور والتعديل عليها فى 2020: : 

1- BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie Camera

2- BeautyCam

3- Beauty Camera – Selfie Camera

4- Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor

5- Beauty Camera Plus – Sweet Camera & Makeup Photo

6- Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor

7- YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor

8- Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter

9- Sweet Selfie Snap – Sweet Camera & Beauty Cam Snap

10 - Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor

11- Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor

12- B612 – Beauty & Filter Camera

13- Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor

Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor - 14

15- Selfie camera – Beauty Camera & Makeup camera

16- YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera

17- Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor

18- Selfie Camera – Beauty Camera

19- Z Beauty Camera

20 - Candy Camera – selfie, beauty camera & photo editor

21- HD Camera Selfie Beauty Camera

22- Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor

23- Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera

24- Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers

25- Beauty Camera

26- Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera

27- Bestie – Camera360 Beauty Cam

28- Photo Editor – Beauty Camera

29- Beauty Makeup, Selfie Camera Effects & Photo Editor

30 - Selfie cam – Bestie Makeup Beauty Camera & Filters 

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