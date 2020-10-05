لا تستخدمها أبدا.. أخطر 30 تطبيقا للكاميرا والصور في 2020

تعد تطبيقات الكاميرا والتعديل على الصور، هى أكثر التطبيقات التى يتم تحميلها على الهواتف الذكية ، حيث تعمل هذ التطبيقات على تحسين الصور عن طريق ضبط اضاءة الصور ونسبة السطوع كما تحتوى على فلاتر معينة لإزالة العيوب من الصور ، كما تحتوى أيضا على بعض الأدوات المسلية والمضحكة التى تعطى طابعا من التسلية على الصور عند مشاركتها مع الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعى .
وبحسب مجلة فوربس فإن معظم مستخدمى الهواتف الذكية يقومون بتحميل تطبيقات الكاميرا لاحتوائها على إمكانات أفضل من كاميرات هواتفهم الأمر الذى وصل إلى بعض المستخدمين قام بتحميل تطبيق واحد من هذه التطبيقات إلى أكثر من 300 مليون مرة .
ووفقا للمجلة ، فإن بعض الباحثين فى أمن المعلومات وجدوا أن هناك أكثر من 30 تطبيق للكاميرا حصلت على أكبر عدد من التحميلات من فبل مستخدمى الهواتف الذكية فى 2020 ، حيث أن هذه التطبيقات تقوم باختراق المستخدمين وتجمع بياناتهم الشخصية، كما تقوم بالتجسس على كل معلوماتهم عن طريق تثبيت نفشسها فى الهواتف.
كما تحتوى التطبيقات على عدد كبير من الإعلانات الغير الموثوقة الى ترسل روابط بها فيروسات خبيثة على هواتف المستخدمين وفيما يلى أخطر 30 تطبيق للكاميرا والصور والتعديل عليها فى 2020: :
1- BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie Camera
2- BeautyCam
3- Beauty Camera – Selfie Camera
4- Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor
5- Beauty Camera Plus – Sweet Camera & Makeup Photo
6- Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor
7- YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor
8- Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter
9- Sweet Selfie Snap – Sweet Camera & Beauty Cam Snap
10 - Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor
11- Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor
12- B612 – Beauty & Filter Camera
13- Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor
Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor - 14
15- Selfie camera – Beauty Camera & Makeup camera
16- YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera
17- Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor
18- Selfie Camera – Beauty Camera
19- Z Beauty Camera
20 - Candy Camera – selfie, beauty camera & photo editor
21- HD Camera Selfie Beauty Camera
22- Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor
23- Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera
24- Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers
25- Beauty Camera
26- Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera
27- Bestie – Camera360 Beauty Cam
28- Photo Editor – Beauty Camera
29- Beauty Makeup, Selfie Camera Effects & Photo Editor
30 - Selfie cam – Bestie Makeup Beauty Camera & Filters