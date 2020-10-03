لإجراء مكالمات فيديو آمنة.. أفضل تطبيقات لإزالة صور الخلفيات المحرجة

اكتسح استخدام تطبيقات مكالمات الفيديو عالم الإنترنت أكثر من أى تطبيق آخر للتواصل بسبب التباعد الاجتماعى ، منذ تفشى فيروس كورونا، في بداية العالم الحالى، ومع استمرار تفشى الفيروس لوجود موجة ثانية، سيصبح الاستخدام أكبر، في اجتماعات العمل أو الدراسة أو حتى مع الأهل والأصدقاء.





ومن الأشياء التى تزعج المستخدمين في استخدام تطبيقات مكالمات الفيديو ، الخلفيات المحرجة التى تظهر في المكالمات أثناء الاجتماعات المهمة بالإضافة إلى المستخدمين الذين ينتابهم القلق بشأن خصوصية المكان الذى يقومون بإجراء تلك المكالمات، وذكر موقع Filmora أفضل التطبيقات التى تعمل على إزالة خلفية مكالمات الفيديو:









تطبيق Blur Video

يوفر تطبيق Blur Video طرقًا عديدة لإضافة تمويه إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك ، كما أن أدوات التطبيق سهلة الاستخدام، وتتيح ميزة تحميل مقاطع الفيديو على مواقع التواصل، كما يمكن اضافة العديد من التأثيرات على الصور.





تطبيق Video Editor Blur, Cut, No Crop

يقوم التطبيق طمس حدود أو خلفيات مقاطع الفيديو الخاصة بك، بالإضافة إلى الميزات التي ستمكنك من تحسين مقاطع الفيديو الخاصة بك على الماقع الأخرى، ويعتبر التطبيق من افضل التطبيقات التى تقوم بإزالة الخلفيات المحرجة.





تطبيق Square Video: Video Editor

يعد تحرير مقاطع الفيديو باستخدام هذا التطبيق ممتعا للغاية لأن الخيارات التي يوفرها ستسمح لك بفعل أي شيء تريده باستخدام مقاطع الفيديو الخاصة بك، كما يتيح لك تدوير مقاطع الفيديو بالإضافة إلى إضافة موسيقى من جهازك إلى مقاطع الفيديو التي تعدلها.



