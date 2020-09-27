لعدم إضافتك على جروبات واتساب.. حيلة ذكية تخلصك من الإزعاج

تعد جروبات واتساب WhatsApp الأكثر إزعاجا للعديد من مستخدمي تطبيقات المراسلة، حيث تجد نفسك في أغلب الأحيان فى جروب على الواتسآب من الأهل أو الأصدقاء أو حتى زملائك القدامى في المدرسة أو الحى الذى كنت تسكن فيه، أمام مئات الرسائل في وقت قليل للغاية، وتسبب لك الكثير من الإزعاج.





وبحسب موقع Wales Online فإنه رغم أن جروبات واتسآب وسيلة جيدة للغاية للتواصل مع الأصدقاء والأهل وغيرهم إلا أنها تعتبر حائلا بينك وبين إنجاز الكثير من الأعمال سواء في الدراسة أو العمل، كما أن الخروج منها يسبب إحراجا كبيرا بالنسبة للبعض بسبب عند ظهور علامة الخروج من المجموعة.





وهناك عدد من الخطوات التى يمكن أن يقوم بها المستخدمون على واتسآب لحمايتهم من الإزعاج وكذلك الإحراج لعدم إضافتهم من البداية على جروبات واتسآب حيث سيكون من المستحيل اضافتهم على أى جروب دون الموافقة :





أولا : انتقل إلى الإعدادات أو Settings ثم الحساب Account أو الخصوصية Privacy





ثانيا: بعد ذلك قم بالدخول على مجموعات واتسآب أو Groups ويجب عليك تحديد أحد الخيارات الثلاثة وهى :





الجميع Everyone





جهات الاتصال الخاصة بى My Contacts





جهات الاتصال باستثناء My Contacts Except





ويعني الخيار الثانى: جهات الاتصال الخاصة بي ، أن المستخدمين الموجودين لديك في سجلاتك على واتسآب هم فقط من يمكنهم إضافتك إلى المجموعات أما الخيار الثالث : جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء، فهو يوفر تحكمًا إضافيًا لمن يستطيع من بين جهات الاتصال الخاصة بك إضافتك إلى مجموعة معينة.





ثالثا : عند تحديد الخيار سيطلب من الصديق الذي يريد إضافتك إلى مجموعة أن يرسل لك أولًا رابط دعوة في واتسآب إذا قبلتها ، فستتم إضافتك إلى المجموعة، وإذا لم تقبلها ، فستنتهي صلاحية الرابط في خلال ثلاثة أيام.



