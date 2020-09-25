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تكنولوجيا

للتغلب على الحساسية الشديدة.. أفضل تطبيقات تحمي العينين من الضوء الأزرق

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:23 م
أفضل تطبيقات تساعدك
أفضل تطبيقات تساعدك على حماية العينين من الضوء الأزرق
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ندى على
مشكلة التهاب العينين من الضوء الأزرق الموجود في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، تمثل عائقا لدى الكثيرين في إنجاز المهام التى يقومون بها سواء للدراسة أو العمل على هذه الأجهزة. 

وبحسب موقع  Digi Aware التقنى فإن أفضل الحلول بالنسبة  للمستخدمين للتغلب على الضوء الأزرق، هو استخدام عدد من التطبيقات التى تعمل على تقليل تأثير الضوء الأزرق على أعين المستخدمين، والذى يسبب إحمرار العينين والحساسية الشديدة بها، بالإضافة إلى الأرق. 


تطبيق   Blue Light Filter – Night Mode, Eye Care 

ويعمل التطبيق على تقليل الضوء الأزرق، كما يحتوى على فلتر لتقليل شدة الضوء، بالإضافة إلى أن التطبيق يقوم على حفظ الطاقة، كما انه سهل الاسنخدام، ويقوم بتغطية الشاشة بشكل يعمل على تقليل انبعاث الضوء الأزرق لأقصى درجة. 

تطبيق Twilight: Blue light filter 

ويقوم التطبيق على جعل المستخدم يتأقلم على استخدام الشاشة لفترة طويلة من الوقت حيث أن التطبيق يعمل على تقليل الضوء الأزرق الموجود بالشاشة، كما يقوم على التحكم في ضوء الليل، بالإضافة إلى أنه مبرمج على أوقات الشروق والغروب المحلية الخاصة بالمستخدمين. 

تطبيق Blue Light Filter & Night Mode – Night Shift 

يوفر التطبيق جدول آلى لعمل فلتر الضوء الأزرق، مع تخصيص درجة حرارة مناسبة لعين المستخدم، ووضع الضوء الأزرق الموجود بالجهاز إلى أدنى حد له، بالإضافة إلى تخصيص للألوان لتكون مناسبة لأعين المستخدمين. 

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