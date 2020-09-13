أفضل تطبيقات للحصول على ذاكرة إضافية على هاتفك

يواجه أصحاب الهواتف الذكية مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالمساحة الداخلية الخاصة بهواتفهم، والتى لا تحتمل العديد من الصور والفيديوهات والتطبيقات التى تشغل مساحة كبيرة.





ويضطر معظم المستخدمين الذين يواجهون هذه المشكلة من حذف بعض الصور أو الفيديوهات المهمة وكذلك التطبيقات للتغلب على هذه المشكلة، وذكر موقع Clean Master التقنى أن هناك عدد من التطبيقات بإمكانه التعامل مع هذا النوع من المشكلات حيث يقوم بضغط البيانات الموجودة على الهاتف لتصبح أقل من حجمها الحقيقى.





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تطبيق Tap Cleaner





يمكن للتطبيق مسح ذاكرة التخزين المؤقت والمكالمات والرسائل النصية وسجل الإنترنت الأمر الذى يؤدي إلى تحرير المساحة كما يمكنه تحسين خصوصيتك، كما يمنح المستخدمين مساحة كبير من الصور .





تطبيق SD Maid





يقوم التطبيق بالتخلص من الملفات غير المرغوب فيها واستعادة مساحة التخزين الخاصة بك، ويمكنه أيضًا اكتشاف الملفات العالقة من التطبيقات غير المثبتة والملفات المكررة المحفوظة في أماكن مختلفة.





تطبيق CCleaner





يعتبر تطبيق CCleaner أفضل اختيار للغالبية العظمى من المستخدمين وهو تطبيق مثبت لنظام أندرويد، والذي يعتبر من أفضل التطبيقات في التقييم على متجر Google Play، وهو مليء بالعديد من المميزات، حيث إنه يقوم بتنظيف ذاكرة التخزين المؤقت، كما يمكنك تنظيف ملفات التنزيل، وسجل المتصفح، ويسمح التطبيق بإلغاء تثبيت التطبيقات غير المرغوب فيها، ويمكنه أيضًا تحليل وتحسين تخزين هاتفك، كما يتيح لك التحقق من التطبيقات التي تستهلك بياناتك كثيرًا.







