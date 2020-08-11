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تكنولوجيا

5 حلول سريعة للسيطرة على بطء هاتفك الأندرويد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:17 ص
5 حلول سريعة للسيطرة
5 حلول سريعة للسيطرة على بطء هاتفك .. تعرف عليها
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ندى على
يعانى الكثير من مستخدمى هواتف الأندرويد، من مشكلة بطء الهاتف فجأة، وبدون مقدمات، والغريب في الأمر أن الهاتف من الممكن أن يكون حديثا وجديدا، وهو يعتبر أمر غير مفهوم للمستخدمين. 

وأحيانًا تكون مشكلة بطء هاتف الأندرويد، عبارة عن سوء الاستخدام من قبل أصحاب الهواتف بسبب الاستخدام السئ  للهواتف وتشغيل أكثر من صفحة للمتصفح، بالإضافة إلى التطبيقات العديدة التي تقوم باستهلاك البطارية والعمل على إضعافها. 

وبحسب موقع Reviews فإن هناك 10 طرق سهلة يجب اتباعها للتغلب على مشكلة بطئ الهاتف، والاستمرار في استخدامه بطريقة عادية وسلسة: 

1- فحص سرعة الإنترنت 
ويجب التأكد من سرعة الإنترنت، لأنه في كثير من الأحيان يعتبر بطئ شبكة الانترنت عاملا كبيرا في بطئ هاتفك. 

2- قم بفضل جهاز الراوتر الخاص بك 
وفي كثير من الأحيان قد يعتقد المستخدمون أن هواتفهم بطيئة في حين أن جهاز الراوتر الذى يعمل كثيرا، قد تأثر أداؤه بشكل كبير، فيجب اراحته لبعض الوقت ومن ثم تشغيله مرة أخرى. 

3- قم بحظر الإعلانات 
ويجب حظر كل الإعلانت التى تظهر عند البحث عن شئ على الإنترنت، لأن بعض الإعلانات قد يحتوى على روابط ضارة بالمستخدمين، وبالتالى تعمل على بطئ الهاتف.  

4- قم بتثبيت برنامج للفيروسات 
ومن الأشياء الضرورية التى يجب على المستخدمين القيام بها هى تثبيت برنامج للفيروسات للقضاء عليها وتنقية الهاتف من الروابط الضارة. 

5- تثبيت برنامج أو تطبيق لسرعة الهاتف 
وأيضًا يجب تثبيت تطبيق سرعة الهاتف حيث يساعد على تنظيف الهاتف من المساحة غير الضرورية الموجودة على الهاتف وينبهك إلى التطبيقات التي تستهلك مساحات كبيرة، والتى تقوم بتعطيل وبطء الهاتف.
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