احذفها فوراً .. 10 تطبيقات شائعة تدمر هاتفك الذكي دون علمك

كثيرا ما تسهل التطبيقات استخدام الهواتف الذكية، وتقدم أدوات وآليات جديدة، تسهل العديد من المهام التى نقوم بإجرائها على هواتفنا الذكية، مثل التعديل على الصور والبحث عن الفيروسات المدمرة للهواتف، ولكن هناك العديد من التطبيقات الشائعة المدمرة لهواتفنا الذكية ، والتى نقوم باستخدامها يوميا دون إدراك منا.





وحسب موقع Acadgild فإن استخدام التطبيقات المدمرة للهواتف الذكية يعد أمرا شائعا بين المستخدمين، خاصة المستخدمين المدمنين لهواتفهم ، والذين لهم هواية تجربة التطبيقات وتحميلها على هواتفهم الذكية ، وفيما يلى أبرز 10 تطبيقات شائعة مدمرة موجودة لدى أغلب مستخدمى الهواتف الذكية.





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1- تطبيق QuickPic





يقوم باستخدام التطبيق معظم مستخدمى الهواتف الذكية، حيث أنه تطبيق للصور والتعديل عليها، ويملك التطبيق قاعدة مستخدمين كبيرة تضم ملايين المستخدمين، ولكن التطبيق يقوم بالتجسس على مستخدميه وجمع صورهم وسجلات البحث لديهم.





2 - تطبيق Photo Collage من أشهر تطبيقات الصور والتعديل عليها وإزالة الخلفيات، ولكن يقوم التطبيق بالاضطلاع على صور المستخدمين، وكذلك بياناتهم الشخصية، بالإضافة إلى الإعلانات التى يحتوى عليها والتى تعمل على تدمير الهاتف.





3- تطبيق UC Browser





هو تطبيق يعمل كمحرك للبحث أو متصفح على الإنترنت، ويقوم باستخدامه المئات من ملايين المستخدمين للهواتف الذكية خاصة هواتف أندرويد، ويقوم بنقل جميع بيانات المستخدمين وحفظ صورهم وقوائم اتصالاتهم بشكل دائم.





4- تطبيق ES File Explorer





هو تطبيق يقوم باستكشاف الملفات الموجودة على هاتفك والبحث فيها، ولكن يحتوى التطبيق على عدد لا نهائى من الإعلانات التى تحتوى على الروابط الضارة والتى من الممكن أن تحتوى على فيروسات خبيثة تعمل على تدمير هاتفك.





5- تطبيق CLEAN It





هو تطبيق يقوم بتنظيف الملفات، ويقوم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت لتسريع الهواتف الهواتف وتوفير مساحة جيدة، كما يعمل على توفير عمر البارية وعدم استنزافها، ولكنه يعمل على إبطاء الهاتف وتدميره على المدى الطويل بشكل ملحوظ.





6- تطبيق Music Player





يقوم باستخدام تطبيق Music Player معظم مستخدمى الهواتف الذكية لسماع الموسيقى والأغانى، ويعمل التطبيق على استنزاف البطارية واستهلاك الكثير من مساحة التخزين الداخلية.





7- تطبيق DU Battery Saver and Fast Charge





هو تطبيق للشحن السريع، كما يعمل كموفر للبطارية، ويقوم بتسريع الهاتف، وبالرغم من ذلك يحتوى التطبيق على عدد هائل من الإعلانات التى تسبب تدمير الهاتف، بالإضافة إلى إبطاء الهاتف والبطارية.





8- تطبيق Dolphin Web Browser





تطبيق يعمل كمحرك للبحث أو متصفح على الإنترنت، ويقوم باستخدامه أكثر من 150 مليون مستخدم، ويقوم التطبيق بحفظ جميع عمليات التسجيل والبحث، وكل البيانات الخاصة بالمستخدمين.





9- تطبيق Clean Master





ويعمل التطبيق على تحسين أداء الهاتف وتنظيف الذاكرة المؤقتة للبحث والذاكرة العشوائية، ويقوم بتسريع الهواتف، وتحسين أداء البطارية والأداء، ولك يسبب إبطاء الهواتف بعد فترة كما يعتبر ملئ بالإعلانات غير الموثوقة.





10- معظم تطبيقات الفيروسات





وفقا للموقع فإن معظم معظم تطبيقات الفيروسات هى بالأساس تطبيقات لاختراق الهواتف والدخول على البينات الشخصية للمستخدمين، وتقوم على ترويج الإعلانات الغير موثوقة، وتعمل على تدمير الهواتف، وإبطائها، وتدمير السوفت وير والهارد وير الموجود في الهواتف.



