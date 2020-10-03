AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

احذفها فوراً .. 10 تطبيقات شائعة تدمر هاتفك الذكي دون علمك

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:00 م
10 تطبيقات شائعة
10 تطبيقات شائعة تدمر هاتفك الذكى دون علمك
ندى على
كثيرا ما تسهل التطبيقات  استخدام الهواتف الذكية، وتقدم  أدوات وآليات جديدة، تسهل العديد من المهام التى نقوم بإجرائها على هواتفنا الذكية، مثل التعديل على الصور والبحث عن الفيروسات المدمرة للهواتف، ولكن هناك العديد من التطبيقات الشائعة المدمرة لهواتفنا الذكية، والتى نقوم باستخدامها يوميا دون إدراك منا. 

وحسب موقع Acadgild فإن استخدام التطبيقات المدمرة للهواتف الذكية يعد أمرا شائعا بين المستخدمين، خاصة المستخدمين المدمنين لهواتفهم ، والذين لهم هواية تجربة التطبيقات وتحميلها على هواتفهم الذكية ، وفيما يلى أبرز 10 تطبيقات شائعة مدمرة موجودة لدى أغلب مستخدمى الهواتف الذكية. 

اقرأ أيضا:

1- تطبيق  QuickPic

QuickPic 8.2 Apk + Mod for Android - GAME4N
يقوم باستخدام التطبيق معظم مستخدمى الهواتف الذكية، حيث أنه تطبيق للصور والتعديل عليها، ويملك التطبيق قاعدة مستخدمين كبيرة تضم ملايين المستخدمين، ولكن التطبيق يقوم بالتجسس على مستخدميه وجمع صورهم وسجلات البحث لديهم. 

2 - تطبيق Photo Collage 
Collage Maker | BeFunky: Create Photo Collages
من أشهر تطبيقات الصور والتعديل عليها وإزالة الخلفيات، ولكن يقوم التطبيق بالاضطلاع على صور المستخدمين، وكذلك بياناتهم الشخصية، بالإضافة إلى الإعلانات التى يحتوى عليها والتى تعمل على تدمير الهاتف. 

3- تطبيق UC Browser 

Top Alternatives To UC Browser On Android And iOS That You Can Try! | Cashify Blog
هو تطبيق يعمل كمحرك للبحث أو متصفح على الإنترنت، ويقوم باستخدامه المئات من ملايين المستخدمين للهواتف الذكية خاصة هواتف أندرويد، ويقوم بنقل جميع بيانات المستخدمين وحفظ صورهم وقوائم اتصالاتهم بشكل دائم. 

4- تطبيق  ES File Explorer

ES File Explorer File Manager for Android - APK Download
هو تطبيق يقوم  باستكشاف الملفات الموجودة على هاتفك والبحث فيها، ولكن يحتوى التطبيق على عدد لا نهائى من الإعلانات التى تحتوى على الروابط الضارة والتى من الممكن أن تحتوى على فيروسات خبيثة تعمل على تدمير هاتفك. 

5- تطبيق CLEAN It 

للحماية : 10 تطبيقات اندرويد مشهورة لا تقم بتحميلهم - ايجي تكنو
هو تطبيق يقوم بتنظيف الملفات، ويقوم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت لتسريع الهواتف الهواتف وتوفير مساحة جيدة، كما يعمل على توفير عمر البارية وعدم استنزافها، ولكنه يعمل على إبطاء الهاتف وتدميره على المدى الطويل بشكل ملحوظ. 

6- تطبيق Music Player 

Mp3 Music Player Portable Clip Mini Metal LCD Screen Player | Shopee Malaysia
يقوم باستخدام تطبيق Music Player معظم مستخدمى الهواتف الذكية لسماع الموسيقى والأغانى، ويعمل التطبيق على استنزاف البطارية واستهلاك الكثير من مساحة التخزين الداخلية. 

7- تطبيق DU Battery Saver and Fast Charge 

DU Battery Saver App Review: The Best Battery Saving App for Android
 هو تطبيق للشحن السريع، كما يعمل كموفر للبطارية، ويقوم بتسريع الهاتف، وبالرغم من ذلك يحتوى التطبيق على عدد هائل من الإعلانات التى تسبب تدمير الهاتف، بالإضافة إلى إبطاء الهاتف والبطارية. 

8- تطبيق Dolphin Web Browser 

Dolphin Browser - Home | Facebook
تطبيق يعمل كمحرك للبحث أو متصفح على الإنترنت، ويقوم باستخدامه أكثر من 150 مليون مستخدم، ويقوم التطبيق بحفظ جميع عمليات التسجيل والبحث، وكل البيانات الخاصة بالمستخدمين. 

9- تطبيق Clean Master 

بوابة فيتو | تحديث «Clean Master» لتحسين ميزة اكتشاف الصور المتشابهة
ويعمل التطبيق على تحسين أداء الهاتف وتنظيف الذاكرة المؤقتة للبحث والذاكرة العشوائية، ويقوم بتسريع الهواتف، وتحسين أداء البطارية والأداء، ولك يسبب إبطاء الهواتف بعد فترة كما يعتبر ملئ بالإعلانات غير الموثوقة. 

10- معظم تطبيقات الفيروسات 

Double-Check That Your Android Antivirus App Actually Works
وفقا للموقع فإن معظم معظم تطبيقات الفيروسات هى بالأساس تطبيقات لاختراق الهواتف والدخول على البينات الشخصية للمستخدمين، وتقوم على ترويج الإعلانات الغير موثوقة، وتعمل على تدمير الهواتف، وإبطائها، وتدمير السوفت وير والهارد وير الموجود في الهواتف. 

Advertisements

موضوعات متعلقة

5 حلول سريعة للسيطرة على بطء هاتفك الأندرويد

احذرها.. 5 عادات خاطئة تدمر هاتفك

احذرها.. 4 علامات رئيسية تؤكد إصابة الهاتف بفيروسات مدمرة

احذرها .. 5 أخطاء تدمر هاتفك وتعمل على اختراقك

أفضل تطبيقات للحصول على ذاكرة إضافية على هاتفك

علشان ميهنجش.. 7 طرق لزيادة سرعة هاتفك الذكي

ترشيحاتنا

مفيش أخلاق .. نادية مصطفى تتحدث عن سبب حذف منشورها الخاص بترامب

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

موجز السوشيال ميديا.. أبناء صابرين يحتفلون بعيد ميلادها.. رامي جمال يسأل جمهوره عن الموعد المناسب لطرح أحدث أغنياته.. وفتحي عبد الوهاب يوجه رسالة خاصة لسوسن بدر

بعد تعافيه من السرطان.. الجمهور يبحث عن جمال يوسف

لاعب الأهلي السابق: تشابه أسماء وراء شائعة وفاتي .. فيديو

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

AdvertisementS

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

أخبار الرياضة.. عطل فني يضرب قناة الزمالك.. موقف فايلر من تدريب بيراميدز.. ووجهة أحمد حمدي بعد الجونة

وزير التربية والتعليم: لا حاجة للدروس الخصوصية ولا تنشغلوا بالتقييم والدرجات

هواتف iPhone 12 تتفوق على iPhone 11 بهذه المميزات

أنباء عن تدهور حالة ترامب .. أصيب بالحمى والأطباء لجأوا لـ الأكسجين

شاهد.. لحظة إحراق المصاحف على يد دنماركيين والشرطة تعتقل من يمنعهم

لحظات تحبس الأنفاس .. طالع النخل يقطع شجرة بمنشار كهربائي أثناء جلوسه فوقها| فيديو

بعد تعافيه من السرطان.. الجمهور يبحث عن جمال يوسف

أهم الأخبار .. شفاء الفنان جمال يوسف من السرطان.. وإغلاق طريق الواحات كليا في التقاطع مع الدائري

هل تخفيف المرأة لملابسها يمنع دخول الملائكة للمنزل ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص آخر بداخلك.. الكايميرا ظاهرة علمية مخيفة تؤكد انصهار التوائم واحتفاظ الأم بأجزاء من جنينها

لحظات تحبس الأنفاس .. طالع النخل يقطع شجرة بمنشار كهربائي أثناء جلوسه فوقها| فيديو

بـ2000 دولار.. ماركة شهيرة تصنع فساتين رجالي.. وسبب غريب لتصميمه