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تكنولوجيا

لـ أندرويد وآيفون.. كيفية تسجيل مكالمات واتساب سرا دون علم من تتكلم معه

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:00 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
يستخدم الملايين من الأشخاص تطبيقات الفيديو مثل تيك توك Tiktok وزووم Zoom، ولكن لا يزال واتساب Whatsapp، التطبيق الأكثر استخداما حول العالم بلا منافس، حيث يستخدمه الكثيرون في المكالمات الصوتية والمرئية. 

وبحسب ما ذكره موقع "mfidie"، يستخدم تطبيق التراسل الفوري واتساب الملايين من المستخدمين بشكل يومي لإجراء مكالمات فيديو أو صوت، ولكن يفتقد تطبيق المراسلة المملوك لشركة فيسبوك لميزة تسجيل المكالمات على غرار تطبيق مؤتمرات الفيديو زووم.


وعلى الرغم من عدم وجود ميزة تسجيل المكالمات بتطبيق واتساب، إلا أن بعض تطبيقات الطرف الثالث يمكنها أن تساعدك على استخدام هذه الخاصية على هاتفك الذكي كمعظم الخواص التي لا يدعمها تطبيق التراسل الأصلى كميزة تنزيل حالات واتساب.

وفيما يلي نستعرض لك كيفية تسجيل المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب على نظامي التشغيل أندرويد وios:

طريقة تسجيل مكالمات واتساب على هواتف أندرويد:

1. قم بتنزيل تطبيق
Call Recorder - Cube ACR، من متجر جوجل بلاي وتثبيته على هاتفك الأندرويد.

2. قم بمنح التطبيق الأذونات المطلوبة للوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك وتسجيل مكالماتك، ولمستخدمي نظام التشغيل أندرويد 10 ستحتاج إلى منح التطبيق إذنا بالتسجيل من إعدادات الهاتف.

3. افتح تطبيق واتساب، وامنحه كل الإذونات المطلوبة للوصول إلى تطبيق Cub.

4. قم بإجراء مكالمة إلى أي جهة اتصال تريديها على واتساب وسيتم تسجيل المكالمة تلقائيا بواسطة Cub.

5. إذا لم يتم تسجيل المكالمة تلقائيا افتح تطبيق Cube مرة أخرى، وانقر على خيار الإعدادات settings، ثم افتح خيار VOIP، وقم بإلغاء تمكين زر فحص دعم  VOIP أو Ignore VOIP-Support check.

6. بعد ذلك، حدد خيار تسجيل المكالمة الصوتية Voice Call في إعدادات مصدر تسجيل VOIP.

- كيفية تسجيل مكالمات واتساب على هواتف آيفون:

1. قم بتوصيل هاتفك الآيفون، بجهاز آبل Macbook باستخدام الكابل.

2. حدد اختيار الوثوق بهذا الكمبيوتر على هاتفك.

3. قم بتشغيل Quicktime على جهاز ماك بوك Macbook.

4. من الخيار التالي المسمى قائمة الملفات، اختر تسجيلا صوتيا جديدا.

5. انقر فوق خيار "تسجيل" في نافذة تطبيق Quick Time.

6. باستخدام هاتفك الآيفون اتصل بتطبيق واتساب  ثم انقر فوق رمز إضافة مستخدم، واختر الشخص الذي تريد تسجيل مكالمته.

7. سيتم تسجيل مكالمتك تلقائيا بعد رد الشخص على المكالمة، عند الانتهاء أوقف التسجيل في نافذة Quick Time واحفظ الصوت على جهاز Macbook.
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