أفضل 5 ميزات قادمة لمستخدمي واتساب.. تعرف عليها

هناك العديد من الأسباب الت تجعل تطبيق واتساب WhatsApp ، هو النظام الأساسي للمراسلة الفورية الأكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم، أحد هذه الأسباب هو أن التطبيق المملوك لشركة فيسبوك يعمل باستمرار على طرح تحديثات جديدة، والتي تجلب العديد من الميزات المفيدة لمستخدمي تطبيق التراسل على هواتف أندرويد وآيفون.





ويستعرض موقع "mashable"، ميزات واتساب القادمة التي سيتم طرحها قريبا على نظامي التشغيل أندرويد وiOS ، والتي ستزيد من تجربة المستخدم للتطبيق.





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1. كتم الصوت دائما Always Mute:





يتمني معظم مستخدمي واتساب تجاهل بعض المحادثات إلى الأبد، وتحقيقا لهذه الأمنية أطلقت منصة التراسل الأشهر واتساب مؤخرا خيار "كتم الصوت دائما Always Mute"، على الإصدارا التجريبي لنظامي التشغيل أندرويد وiOS ، والذي سيسمح لمستخدميه كتم صوت الدردشة إلى أجل غير مسمى، حيث يستبدل خيار كتم صوت الدردشة لمدة عام واحد إلى كتم إلى الأبد، تم اكتشاف الميزة لأول مرة منذ شهرين على الإصدار التجريبي من واتساب على أندرويد.





2. قسم التخزين المعاد تصميمه:





إحدى أفضل ميزات واتساب القادمة وهي قسم استخدام التخزين، والذي يتيح لمستخدمي خدمة التراسل معرفة مقدار التخزين الذي يستخدمه التطبيق من مساحة التخزين الخاصة بالهاتف، وقد تم رصد تبويب التخزين الجديد المعاد تصميمه حديثا في الإصدار التجريبي من واتساب على أندرويد، والذي يوفر تحسينا جديدا لواجهة المستخدم ومزيدا من الإشارات المرئية لجعل مهمة إدارة التخزين أسهل من ذي قبل.









3. انتهاء صلاحية الوسائط Expiring Media:





ميزة أخرى من المتوقع وصولها قريبا على منصة واتساب، وهي خاصيى إنتهاء صلاحية الوسائط Expiring Media، وهي في الأساس نسخة موسعة من ميزة "الرسائل المنتهية الصلاحية"، لذلك عندما يرسل المستخدم رسالة وسائط "منتهية الصلاحية" تحوى صور أو مقاطع فيديو أو ملفات GIF، فسيتم حذفها على الفور بمجرد مغادرة المستلم للدردشة.





4. دعم الأجهزة المتعددة:





ميزة أخرى ينتظرها الملايين من مستخدمي واتساب، وهي دعم الأجهزة المتعددة والتي ستتيح لمستخدمي الخدمة تشغيل حساب واتساب واحد على أكثر من جهاز في وقتا واحدا دون الحاجة إلى وجود اتصال إنترنت بالجهاز الرئيسي، تم رصد هذه الميزة على الإصدار التجريبي من واتساب على هواتف أندرويد.





5. ميزة جديدة للخلفية:





وأخيرا، تم اكتشاف ميزة خاصة بالخلفية في النسخة التجريبية من واتساب على هواتف أندرويد، والتي ستسمح للمستخدمين باختيار خلفية مختلفة لكل دردشة بناءً على السمة المستخدمة في التطبيق، ووفقا لموقع WABetaInfo، عندما تريد اختيار خلفية افتراضية، سيسألك النظام الخاص بالتطبيق عما إذا كنت تريد تثبيت هذه الخلفية لجميع الدردشات أو لدردشة محددة.