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تكنولوجيا

ميزة حديثة من واتساب تحافظ على مساحة التخزين بهاتفك.. اعرفها

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم
تحتوى تطبيقات التراسل الاجتماعي الكثير من الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF، والتي يتم تخزينها في بعض التطبيقات على خوادم الشركة مثل فيسبوك ماسنجر، ولكن بعض التطبيقات الأخرى مثل واتساب WhatsApp ، تحتفظ بكل شئ في محادثاتك حتي الرسائل النصية على مساحة التخزين الخاصة بهاتفك الذكي

ونظرا لأن خدمة واتساب ليست خدمة مراسلة سحابية، فتقوم بتخزين المحادثات الشخصية أو الجماعية وملفات الوسائط على جهازك، فهذا يؤدي إلى استهلاك مساحة التخزين الداخلية الخاصة بهاتفك، لذا يجب عليك فحص هاتفك من وقت لآخر للتأكد من أن بعض الملفات الغير مهمة لا تستهلك مساحة تخزينية كبيرة.


وبحسب ما ذكره موقع "lifehacker"، يسهل تطبيق واتساب WhatsApp، عليك هذه العملية كثيرا، حيث تستطيع من خلال ميزة جديدة تدعى "إدارة مساحة التخزين Storage Manage"، والتي تتيح لك إدارة مساحة التخزينية التي يستهلكها تطبيق الدردشة الشهيرة، وتساعدك على حذف الملفات الكبيرة التي تحتل مساحة تخزينية كبيرة في جهازك.

وتتوفر ميزة واتساب الجديدة حاليا على النسخة التجريبية من التطبيق على متجر جوجل بلاي، ولمعرفة حجم المساحة التخزينية التي تشغلها ملفات الوسائط التي ترسلها أو تتلقاها عبر تطبيق واتساب، يمكنك اتباع الخطوات التالية:


1. افتح تطبيق واتساب في هاتفك.

2. اضغط على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة، ثم انقر على خيار "الإعدادات Settings" من القائمة المنسدلة.

3. بعد ذلك، اضغط على خيار "مساحة التخزين واستخدام البيانات Storage and Data Usage"، وسيظهر لك خيارا جديدا في أعلى الشاشة يسمى "إدارة مساحة التخزين Storage Manage"، انقر عليه.

4. ستظهر لك 3 أقسام توضح المساحة التخزينية المستهلكة وأدوات لإدراتها، اعتمادا على كيفية استخدامك لتطبيق واتساب:

- القسم الأول: يضم شريط يوضح لك المساحة التي تشغلها ملفات الوسائط الخاصة بك.

- القسم الثاني: يضم الملفات المعاد توجيهها والملفات الكبيرة التي يمكنك فرزها وحذفها بسرعة.

- القسم الثالث: يضم الدردشات المختلفة التي لديك، سواء الجماعية أو الفردية، ومقدار المساحة التي تشغلها كل محادثة، مع إمكانية البحث عن دردشة معينة لحذف الملفات الخاصة بها بسرعة.

5. ولحذف بعض الملفات الغير مهمة اضغط لفترة طويلة على الملفات الفردية الكبيرة لتحديدها، ويمكنك تفضيلها باستخدام رمز النجمة الصغيرة أو حذفها باستخدام أيقونة سلة المهملات التي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى، لذا استعرض الملفات قبل أن تقرر حذفها.
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