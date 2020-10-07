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تكنولوجيا

حذف رسائل واتس آب ويب من الطرفين.. اعرف الطريقة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:59 م
واتسااب ويب
واتسااب ويب
شيماء عبد المنعم
يشعر بعض مستخدمو تطبيق التراسل الفوري واتساب على سطح المكتب، بالندم بعد إرسال رسالة معينة أو إرسالها بالخطأ لشخص أخر، ويرغب في حذفها ولكن لا يعرف كيف يقوم بذلك، حيث يختلف إصدار سطح المكتب من التطبيق قليلا عن الإصدار المخصص للهواتف الذكية.

ولحسن الحظ، فإن منصة المراسلة WhatsApp Web، لديها وظيفة مفيدة لحذف الرسائل المرسلة إلى الآخرين، حيث يمكن للمستخدمين إصدار الويب من واتساب حذف رسالة تم إرسالها لفترة محدودة في الدرشات الفردية أو الجماعية، مما يسمح لهم بإلغاء إرسال رسالة نصية قد تسبب لهم المشاكل.


ويتيح لك واتساب لجميع مستخدميه حول العالم حذف رسائل محددة تم إرسالهم إلى دردشة فردية أو جماعية، وتعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا أرسلت رسالة دردشة خاطئة أو إذا كانت الرسالة التي أرسلتها تحتوي على خطأ إملائي.

ولحذف أو "إلغاء إرسال" رسالة من تطبيق واتساب على هاتفك الذكي، ما عليك سوى الانتقال إلى نافذة الدردشة المراد حذف الرسالة بها، والضغط مع الاستمرار على النص الذي تريد حذفه والضغط على خيار "حذف" أعلى الدردشة، ثم النقر على حذف لدى الجميع من الرسالة المنبثقة.

- كيفية حذف الرسائل لدي الجميع على واتساب ويب WhatsApp Web:

1. افتح حساب واتساب الخاص بك على جهاز الكمبيوتر، أو اضغط على الرابط التالي (https://web.whatsapp.com/) للوصول إلى موقع واتساب على الإنترنت WhatsApp Web.

2. مرر مؤشر الماوس فوق رسالة واضغط على السهم لأسفل الذي يظهر على يمين النص.

3. انقر على خيار حذف الرسالة.

4. ومن الرسالة المنبثقة انقر فوق "حذف للجميع delete for all"، ولكن تذكر أن خيار حذف الرسائل للجميع يبقي متاحا لمدة ساعة واحدة فقط من إرسال الرسالة،  لذلك يجب أن تكون سريعًا.
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