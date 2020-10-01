كيفية إضافة رقم هاتف دولي على واتساب.. صور

تعد إضافة رقم دولى إلى جهات اتصال تطبيق واتساب WhatsApp مهمة صعبة للغاية، حيث يقوم التطبيق تلقائيا باستيراد قائمة جهات الاتصال من قاعدة البيانات الموجودة على هاتفك الذكي والتي يتم حفظها بشكل افتراضي في تطبيق جهات الاتصال الخاصة بهواتف أندرويد.





ويعمل واتساب بشكل جيد مع جميع أرقام جهات الاتصال المحلية، ولكن مع جهات الاتصال الدولية سيحتاج المستخدمون لإنشاء جهة اتصال جديدة يدويا وحفظ رقم الهاتف الدولي بأنفسهم مسبوقا بعلامة (+).









ولإضافة جهة اتصال تحتوي على رقما دوليا إلأى جهات اتصال واتساب ، يمكنك اتباع الخطوات التالية وفقا لما ذكره موقع "gadgetsnow":









1. اذهب إلى تطبيق جهات الاتصال الافتراضي الخاص بهاتفك الذكي.





2. اضغط على زر إنشاء جهة اتصال جديدة، واكتب الاسم ثم في مربع الرقم ادخل رمز + أولا يليه الرمز (يمكنك معرفته من خلال بحث جوجل إلى جانب مفتاح الدولة).









3. أدخل كود الدولة متبوعا برقم الهاتف كاملا، ثم احفظ جهة الاتصال.





4. بعد حفظ جهة الاتصال، افتح تطبيق واتساب الخاص بك.





5. ثم اضغط على الزر الاخضر أسفل يمين الشاشة لفتح قائمة جهات اتصالك على واتساب.





6. اضغط على الثلاث نقاط الافقية أعلى يسار الشاشة، ومن القائمة المنسدلة اضغط على خيار تحديث.





7. سيقوم تطبيق واتساب بتحديث قائمة الاتصال الخاصة به لإضافة جهة الاتصال الجديدة، والآن يمكنك العثور عليها بسهولة وبدء دردشة معها على تطبيق واتساب.