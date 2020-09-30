7 ميزات خفية في تطبيق واتساب WhatsApp.. اعرفها

يحصل تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp ، على العديد من التحسينات التي تقدم لملياري مستخدم الكثير من ميزات جديدة، ومع ذلك، فأن معظم المستخدمين لا يعلمون بعض هذه الميزات.





وفيما يلي نستعرض إليك بعض الميزات الخفية والمميزة في تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatsApp ، وفقا لما ذكره موقع "livemint":









1. ميزة رموز QR:





سهل واتساب على مستخدميه مؤخرا إضافة جهة اتصال جديدة للخدمة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص به، حيث ستتمكن من مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص به ضوئيًا لإضافته إلى جهات الاتصال الخاصة بك، ولن تنتهي صلاحية رمز الاستجابة السريعة إلا إذا أعدت تعيينه أو حذفت حسابك على المنصة، ولكن احذر لا تشارك رمز QR، الخاص بك إلا مع أفراد موثوق بهم.





2. ميزة أذونات المجموعة:





باستخدام ميزات خصوصية المجموعة، يمكنك التحكم في الرسائل الجماعية التي يتم إضافتك إليها حيث يمنحك نظام الدعوة مزيدا من التحكم في الرسائل الجماعية التي تتلقاها.





3. ميزة مكالمات الفيديو الجماعية:





غالبا ما يستخدم الأشخاص تطبيقات خارجية لإجراء مكالمات الفيديو الجماعية مع أكبر عدد من المشاركين، وبالرغم من أن البعض لا يدرك ميزة واتساب الجديدة إلا أن تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك يتيح لك الاتصال بـ 8 أشخاص في وقت واحد.





4. ميزة التحقق بخطوتين:





هي ميزة اختيارية تضيف طبقة أمان إضافية لحسابك بالإضافة إلى رقم هاتفك، وهو مصحوب برمز تعريف شخصي مكون من ستة أرقام ينشئه التطبيق للحفاظ على أمان حسابك.





5. ميزة الوضع الداكن Dark mode:





يوفر واتساب سمة الوضع الداكن أو الليلي Dark Mode لاستخدام التطبيق في المناطق ذات الإضاءة الخافتة، وقد إتاح هذه الميزة أيضًا لإصدار سطح المكتب واتساب ويب WhatsApp Web.





6. ميزة الملصقات المتحركة:





قامت شركة واتساب بطرح ميزة الملصقات للتنافس مع التطبيقات التراسل الأخرى المنافسة لها، ومع ذلك يرسل العديد من المستخدمين الوسائط في شكل صور ومقاطع فيديو وصور GIF، لا يزال حزم الملصقات المتحركة غير مستغلة بشكل كافٍ.





7. ميزة تنسيق الرسائل:





هذه الميزة متاحة للمستخدمين منذ فترة من الوقت، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين كتابة رسالة بخط عريض ومائل ويتوسطه خط وأحادي المسافة من داخل التطبيق، لذا ضح رمز التستطير أو ألأندر سكور (_) قيل النص وبعده للحصول على كتابة بخط مائل، أو ضع علامة النجمة (*) قبل النص وبعده لجعل رسالتك غامقة، وللحصول على رسالة يتوسطها خطا في الوسط ضع رمز التلد (~).