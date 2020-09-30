AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

7 ميزات خفية في تطبيق واتساب WhatsApp.. اعرفها

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:02 م
واتساب
واتساب
Advertisements
شيماء عبد المنعم
يحصل تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، على العديد من التحسينات التي تقدم لملياري مستخدم الكثير من ميزات جديدة، ومع ذلك، فأن معظم المستخدمين لا يعلمون بعض هذه الميزات.

وفيما يلي نستعرض إليك بعض الميزات الخفية والمميزة في تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatsApp، وفقا لما ذكره موقع "livemint":


1. ميزة رموز QR:

سهل واتساب على مستخدميه مؤخرا إضافة جهة اتصال جديدة للخدمة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص به، حيث ستتمكن من مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص به ضوئيًا لإضافته إلى جهات الاتصال الخاصة بك، ولن تنتهي صلاحية رمز الاستجابة السريعة إلا إذا أعدت تعيينه أو حذفت حسابك على المنصة، ولكن احذر لا تشارك رمز QR، الخاص بك إلا مع أفراد موثوق بهم.

2. ميزة أذونات المجموعة:

باستخدام ميزات خصوصية المجموعة، يمكنك التحكم في الرسائل الجماعية التي يتم إضافتك إليها حيث يمنحك نظام الدعوة مزيدا من التحكم في الرسائل الجماعية التي تتلقاها.

3. ميزة مكالمات الفيديو الجماعية:

غالبا ما يستخدم الأشخاص تطبيقات خارجية لإجراء مكالمات الفيديو الجماعية مع أكبر عدد من المشاركين، وبالرغم من أن البعض لا يدرك ميزة واتساب الجديدة إلا أن تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك يتيح لك الاتصال بـ 8 أشخاص في وقت واحد.

4. ميزة التحقق بخطوتين:

هي ميزة اختيارية تضيف طبقة أمان إضافية لحسابك بالإضافة إلى رقم هاتفك، وهو مصحوب برمز تعريف شخصي مكون من ستة أرقام ينشئه التطبيق للحفاظ على أمان حسابك.

5. ميزة الوضع الداكن Dark mode:

 يوفر واتساب سمة الوضع الداكن أو الليلي Dark Mode لاستخدام التطبيق في المناطق ذات الإضاءة الخافتة، وقد إتاح هذه الميزة أيضًا  لإصدار سطح المكتب واتساب ويب WhatsApp Web.

6. ميزة الملصقات المتحركة:

 قامت شركة واتساب بطرح ميزة الملصقات للتنافس مع التطبيقات التراسل الأخرى المنافسة لها، ومع ذلك يرسل العديد من المستخدمين الوسائط في شكل صور ومقاطع فيديو وصور GIF، لا يزال حزم الملصقات المتحركة غير مستغلة بشكل كافٍ.

7. ميزة تنسيق الرسائل:

هذه الميزة متاحة للمستخدمين منذ فترة من الوقت، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين كتابة رسالة بخط عريض ومائل ويتوسطه خط وأحادي المسافة من داخل التطبيق، لذا ضح رمز التستطير أو ألأندر سكور (_) قيل النص وبعده للحصول على كتابة بخط مائل، أو ضع علامة النجمة (*) قبل النص وبعده لجعل رسالتك غامقة، وللحصول على رسالة يتوسطها خطا في الوسط ضع رمز التلد (~).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واتساب يعمل على ميزة جديدة تلقى إعجاب الجميع.. تعرف عليها

أبرزها إخفاء حسابك.. 6 ميزات بتطبيق إنستجرام يجهلها الكثيرون

منها رسائل التدمير الذاتي.. ميزات خارقة طرحها واتساب وأخرى منتظرة

واتساب تعيد إضافة ميزة قديمة إلى منصتها.. تعرف عليها

من الأفضل؟.. أبرز الفروقات بين واتساب ويب أم Telegram Web؟

مفاجأة من واتساب.. 4 ميزات جديدة تصل إلى هاتفك قريبا

ترشيحاتنا

دولة أوروبية تعلن الطوارئ بسبب كورونا

فيديوجراف| فتاة المحلة تلحق بوالدها في اليوم الـ 40 من وفاته

قصة "زواج محصلش" بين معز مسعود وسارة حورية ملكة جمال المحجبات.. شاهد

الصين تنعى الشيخ صباح الأحمد: لعب دورا مهما في تطوير وازدهار بلاده

صدي البلد ينشر التفاصيل المالية لتعاقد موسيماني مع الاهلي

تعرف علي الجهاز المعاون لموسيماني في الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار ومواصفات هيوندايi30N موديل 2021.. صور

بـ تسريحة شعر مختلفة.. ليلى علوي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

8 عادات كارثية نفعلها كل يوم فى الصباح