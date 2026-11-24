شهد الدكتور محمود عيسى، السكرتير العام لمحافظة قنا، فعاليات المؤتمر العمالي الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، بمجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادي، تحت عنوان "دعم الدولة المصرية"، حيث استهدف تعزيز التواصل المباشر مع العاملين، وترسيخ الوعي بقضايا الوطن والإنتاج، وتوحيد الرؤى بين القيادات العمالية وممثلي العاملين، ودعم استقرار بيئة العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضمنت فعاليات المؤتمر كلمات لعدد من القيادات العمالية حول دعم الدولة وتعزيز الهوية الوطنية والأمن القومي، والتأكيد على أهمية نشر الوعي والتصدي للشائعات بين العاملين.

كما استعرض الدكتور محمود عبد العليم عجور، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم، إنجازات الشركة، متناولاً خطط التوسع والتحديث والمشروعات الجديدة لتعزيز القدرات الإنتاجية، بما يدعم مكانة الشركة وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وتضمنت نقاشات المؤتمر قضايا العاملين، وسبل تعزيز حقوقهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي، إلى جانب تطوير العلاقة بين الإدارة والتنظيم النقابي وتحقيق التوازن بين الحقوق والإنتاج، فيما أكدت القيادات العمالية أهمية الحوار المباشر والاستماع إلى مطالب العاملين والعمل على حل مشكلاتهم وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية ومواصلة مسيرة التنمية.



من جانبه ثمن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تعزيز الوعي الوطني ودعم مؤسسات الدولة، مؤكداً أهمية دعم العمال باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على الكيانات الصناعية الكبرى وتطوير قدراتها التنافسية.



جاء ذلك بحضور عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعيد مرسال، الأمين العام للاتحاد، وسيد حامد، رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا، والدكتور محمود عبد العليم عجور، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم، واللواء دكتور أسامة الجمال، ممثل أكاديمية ناصر العسكرية، والمهندس ياسر الجالس، نقيب العاملبن بالألومنيوم، ومحمد علي، مدير مديرية العمل بقنا، وعدد من قيادات الاتحاد والنقابات العامة واللجان النقابية.