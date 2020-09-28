AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بالخطوات.. طريقة إخفاء رسائل واتسآب واسترجاعها مرة أخرى

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
قم بإخفاء رسائل واتسآب
قم بإخفاء رسائل واتسآب واسترجاعها مرة أخرى
Advertisements
ندى على
يحتاج الكثيرون من مستخدمى تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم، واتسآب WhatsApp ، إلى القيام باخفاء رسائلهم الشخصية على التطبيق لأسباب منها أن هذه الرسائل مهمة للغاية، أو لا يريدون لأحد يعبث بها مثل الأطفال مثلا، أو أي أشخاص يستطيعون الوصل للهاتف عندما يكون مفتوحا. 

وحسب موقع  My Gadget Reviewer فإن واتسآب يحتوى على الكثير من البيانات الشخصية والرسائل التى تتضمن أرقام حسابات بنوك وأرقام سرية خاصة بالحسابات أو أوراق رسمية، ولا يريد المستخدمون ان يضطلع عليها أحد في أوقات معينة عند فتح الهاتف، ويعتبر الحل الوحيد لهذه المشكلة أن يقوم المستخدمين بإخفاء تلك الرسائل لفترة من الوقت. 

وللقيام بإخفاء الرسائل الموجودة على تطبيق واتسآب لبعض الوقت يجب على المستخدمين تفعيل إخفاء الدردشة أو الرسائل باستخدام طريقة الأرشفة  من خلال الخطوات الآتية :  

افتح تطبيق واتسآب  Whatsapp في هاتفك الأندرويد . 

قم  بتحديد الدردشة أو الرسائل التي تريد إخفاءها أو أرشفتها.

بعد تحديد الرسائل او المحادثة ، اضغط مع الاستمرار على شريط الدردشة.

قم بالضغط  على خيار الأرشيف archive  الذي سيكون موجودًا أعلى يمين الهاتف. 

بعد القيام بهذه الخطوات سيتم إخفاء المحادثة التى قمت باختيار أرشفتها وعند التراجع اضغط عليها مرة أخرى ثم اضغط على الغاء الأرشفة أو  Unarchive Chat . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في دقيقة.. حيلة ذكية بـ واتس آب تمكنك من العثور على رسالة باستخدام صورة

سرك في بير.. تعرف على كيفية إخفاء رسائلك على واتساب

3 ميزات من واتسآب لحفظ جهدك وتوفير وقتك

من بينها مسح المحادثات نهائيا.. 3 ميزات في تطبيق Viber تجعله يتفوق على واتسآب

4 إعدادات من واتساب يجب تفعيلها فورا.. إليك الطريقة

بخطوات بسيطة.. كيف يمكنك استعادة جميع رسائلك المحذوفة على واتساب؟

ترشيحاتنا

مستشفى الأهلى.. الإصابة تبعد رامى ربيعة عن مواجهتى الوداد المغربى

دراسة تكشف عن أطعمة تؤدي إلى انتفاخ المعدة

حماية المستهلك يفجر مفاجأة جديدة بشأن استرداد مصروفات أتوبيسات المدراس العام السابق

الجونة يسجل هدفين في دقيقتين ويدرك التعادل أمام الزمالك.. فيديو

معلومات مهمة عن أول 100 كيلو في السيارة

شاهد.. ملخص مباراة الزمالك والجونة وحصيلة 7 أهداف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

22 عاما من البحث .. سر تسمية جوجل بهذا الأسم

تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف مراحل كورونا في الهواء.. ومروة حسن تتعرض لحادث