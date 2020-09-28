بالخطوات.. طريقة إخفاء رسائل واتسآب واسترجاعها مرة أخرى

يحتاج الكثيرون من مستخدمى تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم، واتسآب WhatsApp ، إلى القيام باخفاء رسائلهم الشخصية على التطبيق لأسباب منها أن هذه الرسائل مهمة للغاية، أو لا يريدون لأحد يعبث بها مثل الأطفال مثلا، أو أي أشخاص يستطيعون الوصل للهاتف عندما يكون مفتوحا.





وحسب موقع My Gadget Reviewer فإن واتسآب يحتوى على الكثير من البيانات الشخصية والرسائل التى تتضمن أرقام حسابات بنوك وأرقام سرية خاصة بالحسابات أو أوراق رسمية، ولا يريد المستخدمون ان يضطلع عليها أحد في أوقات معينة عند فتح الهاتف، ويعتبر الحل الوحيد لهذه المشكلة أن يقوم المستخدمين بإخفاء تلك الرسائل لفترة من الوقت.





وللقيام بإخفاء الرسائل الموجودة على تطبيق واتسآب لبعض الوقت يجب على المستخدمين تفعيل إخفاء الدردشة أو الرسائل باستخدام طريقة الأرشفة من خلال الخطوات الآتية :





افتح تطبيق واتسآب Whatsapp في هاتفك الأندرويد .





قم بتحديد الدردشة أو الرسائل التي تريد إخفاءها أو أرشفتها.





بعد تحديد الرسائل او المحادثة ، اضغط مع الاستمرار على شريط الدردشة.





قم بالضغط على خيار الأرشيف archive الذي سيكون موجودًا أعلى يمين الهاتف.





بعد القيام بهذه الخطوات سيتم إخفاء المحادثة التى قمت باختيار أرشفتها وعند التراجع اضغط عليها مرة أخرى ثم اضغط على الغاء الأرشفة أو Unarchive Chat .



