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تكنولوجيا

لاستخدامه في أجهزة متعددة.. فيس بوك يضيف ميزة جديدة لـ واتساب قريبا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:04 ص
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
يعد واتساب WhatsApp، من أشهر التطبيقات استخداما في حياتنا اليومية، فهو تطبيق المراسلة الفورية الأكثر استخداما في العالم، على الرغم من وجود تطبيقات منافسة له، حيث وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم.

وبحسب ما ذكره موقع "eg24"، للحفاظ على على رضاء مستخدميها حول العالم تضيف شركة فيسبوك المالكة لواتساب كل فترة ميزات جديدة، ووفقا لموقع WABetaInfo، فإن تطبيق التراسل قد حصل على ميزة جديدة يرغب بها الملايين من مستخدميه وهي دعم لاستخدامه عبر أجهزة متعددة.


وتسمح ميزة الأجهزة المتعددة أو الأجهزة المترابطة، لمستخدمي واتساب باستخدام التطبيق في نفس الوقت عبر أجهزة متعددة والمزامنة في الوقت الفعلي، أي أنه يمكن تشغيل حساب واحد على أكثر من جهاز دون الحاجة لمزامنة الجهاز الجديد مع الهاتف.

وخلال الأيام الماضية، أشار تقرير لموقع WABetaInfo، المتخصص في رصد مزايا واتساب التجريبية، إلى ميزة الدعم متعدد الأجهزة في المراحل النهائية من اختبارها، وستتيح لمستخدمي واتساب الوصول إلى حسابهم من خلال 4 أجهزة كحد أقصى.

وسيسمح إطلاق ميزة الأجهزة المترابطة Linked Devices، لمستخدمي واتساب بالوصول إلى الحساب نفسه من أجهزة مختلفة في الوقت نفسه، ويمكن مزامنة الرسائل عبر هذه الأجهزة في الوقت الفعلي مع وجود اتصال واي فاي لأول مرة، مما يتيح للمستخدمين متابعة المحادثات حتى عند التبديل من تطبيق واتساب في هواتفهم إلى إصدار سطح المكتب في الحاسب المحمول.

ولتفعيل ميزة الأجهزة المترابطة Linked Devices، سيتعين على مستخدمي واتساب الذهاب إلى إعدادات التطبيق بعد أن يتم طرح الميزة قريبا وتمكين الزر بجوار خيار الأجهزة المترابطة والانتظار حتى يقوم التطبيق من مزامنة الرسائل مع الجهاز الجديد.
ميزة دعم الاجهزة المتعددة في النسخة التجريبية من تطبيق واتساب ميزة دعم الاجهزة المتعددة في النسخة التجريبية من تطبيق واتساب
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