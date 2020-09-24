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تكنولوجيا

5 ميزات جديدة قادمة من واتساب.. تعرف عليها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
يعمل تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، على العديد من الميزات الجديدة مؤخرا، وتكشف التقارير كل يوم تقريبا عن ميزة جديدة تعمل الشركة المالكة لمنصة واتساب "فيسبوك" على اختبارها في الإصدارات التجربيبة من التطبيق على نظامي التشغيل أندرويد وios.

وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، فإن بعض الميزات الأكثر أهمية التي سيجلبها تطبيق التراسل واتساب قريبا، إلى منصتي أندرويد وآيفون هي دعم الأجهزة المتعددة ، والوسائط المنتهية الصلاحية ، ووضع الإجازة ، والخلفيات القابلة للتخصيص، حيث ظهرت جميع تلك الميزات في تحديثات الإصدار التجريبي للمنصتين ولا تزال قيد التطوير.


وفيما يلي نستعرض إليك بعض الميزات التي يمكن أن تأتي إلى تطبيق WhatsApp خلال الأيام القادمة:

1. دعم الأجهزة المتعددة:

اقترب واتساب أخيرا من طرح الميزة الأهم في تاريخ المنصة، حيث كشف موقع "Wabetainfo "، المتخصص في رصد ميزات واتساب التجريبية، أن ميزة الأجهزة المترابطة وصلت إلى المرحلة النهائية من الاختبار وستكون متاحة قريبا لجميع المستخدمين على مستوي العالم، والتي تسمح لمستخدمي تطبيق التراسل من استخدام حساب واتساب واحد على أكثر من جهاز واحد في نفس الوقت دون الحاجة إلى تسجيل الخروج من الجهاز الأول، أو البقاء على اتصال بالإنترنت بنسخة الهاتف كما هو حاليا.

2. انتهاء صلاحية الوسائط:

يقوم واتساب أيضًا بتطوير ميزة جديدة تسمى Expired Media، حيث ظهرت الميزة في آخر تحديث للإصدار التجريبي للتطبيق على هواتف أندرويد، والتي ستقوم بحذف ملفات الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF المرسلة إلى المستلم عندما يغادر المستلم الدردشة.

وتتيح هذه الميزة حذف الوسائط تلقائيا من المحادثة بحسب توقيتات محددة، حيث ستختفي الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا من سجلات هاتف المستلم بمجرد فتح الملف ومغادرة الدردشة.

3. خلفيات قابلة للتخصيص:

كشف موقع Wabetainfo، عن وجود ميزة جديدة في تطبيق واتساب للأعمال، تتيح للمستخدمين تعيين خلفيات مختلفة لكل محتدثة على حده، لذلك عندما يقوم المستخدم بتعيين خلفية جديدة، سيسأل النظام الاساسي لتطبيق التراسل عما إذا كان المستخدم يرغب في تعيين الخلفية للدردشة الحالية أو لجميع الدردشات، فإذا اختار المستخدم الخلفية لجميع الدردشات، فسيتم تطبيق الخلفية على جميع نوافذ الدردشة ولكن إذا اختار المستخدم خيار الدردشة هذا فقط، فسيتم تطبيق الخلفية فقط على الدردشة الحالية المعنية. 

4. وضع الإجازة:

كان مطور تطبيق التراسل الشهير، قد أوقفوا تطوير ميزة وضع الإجازة ولكن قبل بضعة أيام، كشف موقع Wabetainfo، أن واتساب  بدأ في تطوير الميزة مرة أخرى، والتي ستسمح للمستخدمين بتجاهل الإشعارات من الدردشات المؤرشفة، وسيعطي واتساب خيارين للمستخدمين للتعامل مع محادثاتهم المؤرشفة. خيار إخطار الرسائل الجديدة وإخفاء الدردشات غير النشطة تلقائيًا. الخيار الأول في حالة التمكين سيسمح للمستخدمين بمعرفة الرسائل من الدردشات المؤرشفة ولكن إذا تم تمكين الخيار الثاني ، فسيخفي التطبيق الدردشات التي كانت غير نشطة لمدة ستة أشهر.

5. وضع البحث المتقدم:

ميزة أخرى يمكن أن يحصل عليها واتساب قريبا و هي ميزة الوضع المتقدم، والتي تتيح  للمستخدم البحث عن الملفات والصور ومقاطع الفيديو والمزيد في شريط البحث الذي سيتم توفيره بمجرد طرح الميزة.
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