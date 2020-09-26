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تكنولوجيا

واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus بميزة إخفاء حالة الاتصال.. طريقة التحميل

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:13 ص
واتساب بلس الأزرق
واتساب بلس الأزرق
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شيماء عبد المنعم
يعتبر تطبيق واتساب WhatsApp، من أكثر تطبيقات الدردشة استخداما على المستوى العالمي، حيث يقدم لمستخدميه أفضل وأقوى الميزات التي تجعله التطبيق الشائع بين ملياري مستخدم حول العالم.

ويعد تطبيق واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus، نسخة مطورة مضاف إليها العديد من المميزات، تتيح لك بعضها العديد من ميزات الخصوصية والأمان التي تبحث عنها في الإصدار الأصلي المملوك لشركة فيسبوك.


وقد دفعت العديد من الميزات الرائعة الموجودة في واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus، الملايين من المستخدمين إلى ترك التطبيق الأساسي واستخدام النسخة المطورة، ومع التحديثات الجديدة التي يضيف إليها المطورون ميزات أكثر حداثة، أصبح واتساب بلس الأزرق منافس قوى لتطبيق المراسلة الشهير.

ومن أهم الميزات المحسنة التي لاقت نجاحا كبيرا بين مستخدمي واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus:

1. تأمين الدردشات: والتي يمكنك من خلالها تأمين محادثاتك على تطبيق واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus،  من خلال رمز خاص مكون من 4 أرقام.

2. الخصوصية: يجلب لك تطبيق واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus، الكثير من الميزات التي تساعدك في حماية خصوصيتك، مثل إخفاء حالة الاتصال وآخر ظهور وجاري الكتابة واستلام الرسائل.

ويمكنك الحصول على تطبيق واتساب بلس الأزرق من خلال الرابط التالي هنا
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